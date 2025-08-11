Turismo

Sueco enfrentó un pequeño obstáculo en Costa Rica que pocos ticos entenderán

Un visitante se llevó una sorpresa al llegar al país y toparse con un detalle que para muchos pasa desapercibido

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Extranjero enfrentó un pequeño obstáculo en Costa Rica que pocos ticos entenderán.
Extranjero enfrentó un pequeño obstáculo en Costa Rica que pocos ticos entenderán. (Tobias Falang/Instagram)

Tobias Falang, creador de contenido sueco, enfrentó un pequeño obstáculo en su visita a Costa Rica que pocos ticos entenderán.

LEA MÁS: Maluma vio a mamá con un bebé en su concierto y detuvo su show, pero para lo que pocos imaginan

El viajero notó que en Tiquicia el tamaño promedio de las personas es mucho menor que en su país, por lo que las casas y los objetos del hogar están diseñados según esa proporción.

LEA MÁS: En medio de los cambios en Giros, Charlyn López decidió tomarse un merecido descanso

Esto lo llevó a chocar con lámparas, tener dificultades para cortar alimentos porque las superficies están demasiado bajas para él, sufrir de dolor de espalda al cocinar por la altura de la cocina, y hasta encontrar que el filtro de grasa está colocado muy abajo. Finalmente, también mostró que la cama que usó le quedaba pequeña.

LEA MÁS: Reconocido viajero hizo una inesperada comparación sobre Costa Rica y le tiró a los críticos

Todo esto lo ejemplificó con un video en su cuenta de TikTok con humor, además, aclaró que mide dos metros. A pesar de las incomodidades, expresó su cariño por el país al escribir en la publicación de su video: “Aunque la espalda sufre, amo por aquí. Pura vida, Costa Rica”.

Tobías ha compartido varios videos con sus seguidores donde muestra lo bien que la ha pasado en Costa Rica y lo mucho que le gusta el país.

@tobias.falang

Aunque la espalda sufre amo por aquí ♥️🇨🇷 Pura vida ✌🏻#costarica #chistoso

♬ Funny video "Carmen Prelude" Arranging weakness(836530) - yo suzuki(akisai)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Tobias FalangAlturaEspaldaSueciaSueco
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.