Sueco enfrentó un pequeño obstáculo en Costa Rica que pocos ticos entenderán

Extranjero enfrentó un pequeño obstáculo en Costa Rica que pocos ticos entenderán. (Tobias Falang/Instagram)

Tobias Falang, creador de contenido sueco, enfrentó un pequeño obstáculo en su visita a Costa Rica que pocos ticos entenderán.

El viajero notó que en Tiquicia el tamaño promedio de las personas es mucho menor que en su país, por lo que las casas y los objetos del hogar están diseñados según esa proporción.

Esto lo llevó a chocar con lámparas, tener dificultades para cortar alimentos porque las superficies están demasiado bajas para él, sufrir de dolor de espalda al cocinar por la altura de la cocina, y hasta encontrar que el filtro de grasa está colocado muy abajo. Finalmente, también mostró que la cama que usó le quedaba pequeña.

Todo esto lo ejemplificó con un video en su cuenta de TikTok con humor, además, aclaró que mide dos metros. A pesar de las incomodidades, expresó su cariño por el país al escribir en la publicación de su video: “Aunque la espalda sufre, amo por aquí. Pura vida, Costa Rica”.

Tobías ha compartido varios videos con sus seguidores donde muestra lo bien que la ha pasado en Costa Rica y lo mucho que le gusta el país.