Reconocido viajero hizo una inesperada comparación sobre Costa Rica y le tiró a los críticos

Reconocido viajero hizo una inesperada comparación de Costa Rica y le tiró a los críticos. (Jose Diaz)

Monomexa, creador de contenido mexicano que ha recorrido varios países de Latinoamérica y que desde hace unos meses está disfrutando de Costa Rica, no se aguantó más y le tiró con todo a quienes critican al país.

LEA MÁS: Famosa cantante apareció entre las más exitosas de la región y muchos no sabían que era tica

El explorador ha estado compartiendo sus aventuras en su cuenta de TikTok, pero tras recibir varios comentarios negativos sobre Tiquicia, decidió responder con un video donde dijo lo siguiente:

“Yo creo que el que le tira m¡€{@ a Costa Rica es porque le tiene envidia. Es como una niña bonita que está más bonita que otras y las otras le tiran m¡€{@“.

El mexicano tiene rato de andar paseando en Costa Rica. (Monomexamx/TikTok)

LEA MÁS: Turista salió regañada por los ticos tras comerse una fruta de forma muy inusual

Monomexa insistió en que las críticas no tienen fundamento: “Yo creo que el que se atreve a decir algo en contra de Costa Rica es por envidia. La verdad no tienen nada qué decirle. Miren nomás estos lugares increíbles, increíbles”, comentó mientras mostraba un paisaje espectacular.

También aclaró que todo lo que comparte lo hace desde su experiencia y que hace videos de lo que ve bonito, y lo hace sinceramente, no por nada más.

El mexicano se encuentra en la zona de Santa Teresa disfrutando el viaje y desde ahí grabó el clip.