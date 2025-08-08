Famosa cantante apareció entre las más exitosas de la región y muchos no sabían que era tica. (Shutterstock)

Epicast Podcast, un programa hondureño de cultura general, publicó un video en el que se refirieron a los cantantes más exitosos de Centroamérica, y entre ellos apareció una artista costarricense.

Se trata de Chavela Vargas, quien nació en Heredia, pero se fue a México desde muy joven para seguir su sueño en la música.

“En la posición número 6 está Costa Rica con Chavela Vargas, que jurábamos nosotros que era mexicana”, dijeron los presentadores, quienes también confesaron que hasta ahora se dieron cuenta de que era costarricense.

Chavela Vargas falleció en 2012. (Agencia el Universal)

En la lista, la posición número 5 la ocupa Pilo Tejeda de Honduras; en el cuarto lugar, Álvaro Torres de El Salvador; en el tercer puesto, Luis Enrique de Nicaragua; seguido por Rubén Blades de Panamá en la segunda posición, y Ricardo Arjona de Guatemala encabezando el ranking.

El nombre de la tica, lamentablemente, no les pareció muy familiar a los ticos, quienes no dudaron en comentar.

“Soy centroamericana y nunca he sabido de la existencia de la tal Chavela Vargas”, “Soy tico y no sé quién es Chavela”, “Yo soy de Costa Rica y nunca he escuchado a Chavela Vargas”, “Chavela Vargas no representa a Costa Rica, mejor Maribel Guardia” y “¿Quién es Chavela Vargas?“, escribieron algunos.

Chavela obtuvo la nacionalidad mexicana y alcanzó la fama con sus interpretaciones. Falleció en 2012 en México.