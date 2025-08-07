Turista salió regañada por los ticos tras comerse una fruta de forma muy inusual. (Bad Baby/TikTok)

Bad Baby, como se hace llamar en TikTok una creadora de contenido, vino a pasear a Costa Rica y, mientras compartía su experiencia en uno de sus videos, terminó saliendo regañada.

La influencer publicó un video hablando sobre cosas curiosas que ha notado en el país, esto mientras pelaba un mamón chino.

“Dos cosas que me llamaron la atención de Costa Rica: una es esta fruta (enseña el mamón) y la segunda es que no tienen nombres de calles. Las calles no tienen nombre; se guían por el este, el oeste o, por ejemplo, del Walmart a dos cuadras, del Walmart a 300 metros. No hay carteles en cada esquina con el nombre de la calle”, mencionó la argentina.

Comerse mal un mamón fue suficiente para ser criticada. (Rafael Pacheco Granados)

Luego mostró la fruta, dijo que se parecía a una uva, la partió con un cuchillo y mordió, incluso parecía haberse llevado un pedacito de semilla.

Sin embargo, fue su manera de hacerlo lo que llamó la atención de los internautas, quienes no dudaron en comentar al respecto.

“La semilla no se come, solo lo blanquito”, “Se abre con los dientes”, “La semilla no”, “Ahora tienes que aprender a comerla jaja”, “La semilla no se come, solo lo blanco”, “Normalmente, acá pelamos el mamón mordiéndolo un toque jajaja” y “¿Quién abre un mamón chino con un cuchillo?“, fueron parte de los comentarios.