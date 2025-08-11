Maluma vio a mamá con un bebé en su concierto y detuvo su show, pero para lo que pocos imaginan

Maluma se molestó con una fan en pleno concierto por una razón inesperada. (Maluma/Instagram)

Maluma se molestó con una fan en pleno concierto, al punto de detener el show y tomarse el tiempo para regañarla por una razón que nadie esperaba.

La seguidora del artista colombiano asistió a su presentación en México con un niño en brazos, algo que no fue bien recibido por el cantante, quien incluso preguntó primero la edad del menor de edad.

“¿Un año? ¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la p#€)@ m!3#@, donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí.

“La próxima vez protéjale los oídos o algo, la verdad, me da pesar. Eso es un acto de irresponsabilidad, y usted lo está meneando así como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí”, expresó Maluma visiblemente molesto.

El gesto del cantante generó reacciones inmediatas entre los asistentes, quienes no dudaron en gritar a su favor.

Maluma también aclaró que lo decía con respeto y desde su perspectiva como padre.

Después de esto, el artista continuó con el concierto con normalidad.