Conciertos

Maluma vio a mamá con un bebé en su concierto y detuvo su show, pero para lo que pocos imaginan

Maluma detuvo su presentación por un momento que dejó al público sorprendido

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Maluma se molestó con una fan en pleno concierto por una razón inesperada.
Maluma se molestó con una fan en pleno concierto por una razón inesperada. (Maluma/Instagram)

Maluma se molestó con una fan en pleno concierto, al punto de detener el show y tomarse el tiempo para regañarla por una razón que nadie esperaba.

LEA MÁS: En medio de los cambios en Giros, Charlyn López decidió tomarse un merecido descanso

La seguidora del artista colombiano asistió a su presentación en México con un niño en brazos, algo que no fue bien recibido por el cantante, quien incluso preguntó primero la edad del menor de edad.

LEA MÁS: Maribel Guardia brilló en famoso festival, pero fue duramente criticada

“¿Un año? ¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la p#€)@ m!3#@, donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí.

“La próxima vez protéjale los oídos o algo, la verdad, me da pesar. Eso es un acto de irresponsabilidad, y usted lo está meneando así como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí”, expresó Maluma visiblemente molesto.

LEA MÁS: Tico quiso presumir un paseo pero salió criticado por hacer algo que molesta a muchos

El gesto del cantante generó reacciones inmediatas entre los asistentes, quienes no dudaron en gritar a su favor.

Maluma también aclaró que lo decía con respeto y desde su perspectiva como padre.

Después de esto, el artista continuó con el concierto con normalidad.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
MalumaRegaño a fanBebéMéxico
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.