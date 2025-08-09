Tico quiso presumir un paseo, pero salió criticado por hacer algo que molesta a muchos. Foto: Ilustrativa (Cortesía)

Gnzlz Omar, usuario de TikTok, quiso presumir su paseo a una playa del país, pero terminó recibiendo críticas por hacer algo que molestó a muchos.

LEA MÁS: Reconocido viajero hizo una inesperada comparación sobre Costa Rica y le tiró a los críticos

El costarricense compartió un video mostrando el camino hacia la playa, acompañado del texto: “Solo en Costa Rica, una playa que pocos conocen”.

LEA MÁS: Famosa cantante apareció entre las más exitosas de la región y muchos no sabían que era tica

En las imágenes se ve una playa de aguas cristalinas, arena gris y completamente despejada, pero lo que causó polémica fue que mostró unos parlantes con música a alto volumen que él y sus acompañantes llevaron.

A muchas personas les molesta la música alta en la playa. (Gnzlz Omar/TikTok)

Varios usuarios señalaron que podría tratarse de la playa Langostina, en Puntarenas, aunque para muchos, llevar música alta no es aceptable.

LEA MÁS: Turista salió regañada por los ticos tras comerse una fruta de forma muy inusual

“Lo peor es llegar a una playa y escuchar ese poco de escándalo”, “¿Se imagina llegar y escuchar esa música? Me devuelvo”, “Qué necedad poner música en las playas, ¿no conocen los audífonos?”, “Qué ganas de llegar y escuchar esa vara”, “Contaminación sónica se llama” y “Lo siento mar, por ese sonido”, escribieron algunos usuarios en el clip.