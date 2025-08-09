Turismo

Tico quiso presumir un paseo pero salió criticado por hacer algo que molesta a muchos

El costarricense solo quería compartir su experiencia, pero lo atacaron en redes

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Las autoridades de la Policía de Tránsito advierten que ese alegre paseo que con tanta felicidad planeó con su familia podría terminar con usted en la cárcel si no respeta las advertencias y las señalizaciones.
Tico quiso presumir un paseo, pero salió criticado por hacer algo que molesta a muchos. Foto: Ilustrativa (Cortesía)

Gnzlz Omar, usuario de TikTok, quiso presumir su paseo a una playa del país, pero terminó recibiendo críticas por hacer algo que molestó a muchos.

LEA MÁS: Reconocido viajero hizo una inesperada comparación sobre Costa Rica y le tiró a los críticos

El costarricense compartió un video mostrando el camino hacia la playa, acompañado del texto: “Solo en Costa Rica, una playa que pocos conocen”.

LEA MÁS: Famosa cantante apareció entre las más exitosas de la región y muchos no sabían que era tica

En las imágenes se ve una playa de aguas cristalinas, arena gris y completamente despejada, pero lo que causó polémica fue que mostró unos parlantes con música a alto volumen que él y sus acompañantes llevaron.

A muchas personas les molesta la música alta en la playa.
A muchas personas les molesta la música alta en la playa. (Gnzlz Omar/TikTok)

Varios usuarios señalaron que podría tratarse de la playa Langostina, en Puntarenas, aunque para muchos, llevar música alta no es aceptable.

LEA MÁS: Turista salió regañada por los ticos tras comerse una fruta de forma muy inusual

“Lo peor es llegar a una playa y escuchar ese poco de escándalo”, “¿Se imagina llegar y escuchar esa música? Me devuelvo”, “Qué necedad poner música en las playas, ¿no conocen los audífonos?”, “Qué ganas de llegar y escuchar esa vara”, “Contaminación sónica se llama” y “Lo siento mar, por ese sonido”, escribieron algunos usuarios en el clip.

14/10/2023 Limón. Desde muy tempranas horas del día se vivió este sábado, en el atlántico de nuestro país, un gran ambiente en relación con el esperado eclipse anular de sol. Cientos de costarricenses se trasladaron a las playas del caribe sur para contemplar el anunciado acontecimiento astronómico del año, desde la parcialidad esperada para entre alrededor de las 10:15 a.m. y 1:50 p.m., pero sobre todo el punto de mayor esplendor apenas unos minutos después del mediodía. Foto: Rafael Pacheco Granados Tempranas horas del día; Atlántico; Gran ambiente; Eclipse anular de sol; Playas del caribe sur; Acontecimiento astronómico; Parcialidad; Punto de mayor esplendor Eclipse anular de sol
14/10/2023 Cahuita, Limón. Desde muy tempranas horas del día se vivió este sábado, en el atlántico de nuestro país, un gran ambiente en relación con el esperado eclipse anular de sol. Cientos de costarricenses se trasladaron a las playas del caribe sur para contemplar el anunciado acontecimiento astronómico del año, desde la parcialidad esperada para entre alrededor de las 10:15 a.m. y 1:50 p.m., pero sobre todo el punto de mayor esplendor apenas unos minutos después del mediodía. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Gnzlz OmarTicoPlaya LangostinoRuido en la playa
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.