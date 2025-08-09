En medio de los cambios en Giros, Charlyn López decidió tomarse un merecido descanso

Charlyn López se dio una escapadita y dejó a todos boquiabiertos con su belleza. (Instagram/Instagram)

Charlyn López, la carismática presentadora de Repretel, se dio una escapadita de ensueño en medio de los recientes cambios en el programa Giros.

LEA MÁS: Charlyn López cuenta cómo les dio Ítalo Marenco la noticia de que se iba de Repretel

La salida de su querido compañero Ítalo Marenco, quien renunció recientemente, fue un duro golpe tanto para el equipo del programa como para los televidentes.

Así que, en medio del periodo de transición, la comunicadora decidió tomarse un merecido descanso y compartió varias imágenes en sus redes desde playa Tamarindo, en Guanacaste.

Charlyn no solo mostró lo espectacular que luce, sino que también dejó ver que estaba acompañada por su esposo, Pablo Ramírez, pues fue él quien le tomó una bonita fotografía.

LEA MÁS: Tienda Chanel que negó la entrada a Jennifer López tiene amplio historial que es de no creer

Este destino de Guanacaste es una joya de arena blanca y oleaje suave, perfecta para nadar, hacer surf o simplemente relajarse.

Además, este paradisíaco lugar ofrece múltiples opciones de hospedaje y gastronomía, ideal para escaparse en pareja y desconectarse de la rutina.