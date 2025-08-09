Tienda Chanel que negó la entrada a Jennifer López tiene amplio historial que es de no creer

La tienda a la que fue Jennifer López tiene una amplió hiistorial. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP vía Getty.

La cantante Jennifer López vivió un momento inesperado durante una pausa en su concierto en Estambul, al intentar ingresar a la tienda Chanel ubicada en el centro comercial Istinye Park, un guardia de seguridad le negó la entrada alegando que la tienda había alcanzado su aforo máximo.

A pesar de la sorpresa, JLo mantuvo la calma y respondió con un tranquilo “Está bien, no hay problema”. Más tarde, cuando el personal intentó persuadirla para que regresara, ella rechazó la invitación y decidió hacer compras en otras tiendas cercanas.

Durante su gira por Turquía, Jennifer Lopez fue rechazada en una tienda de Chanel. Aun así, continuó sus compras en otras boutiques. (@Jlo/IG)

Malas reseñas y críticas a la tienda Chanel en Estambul

Tras la difusión del incidente, salió a la luz que la boutique Chanel en Istinye Park tiene una baja calificación de 2.9 sobre 5 estrellas en Google. Numerosos clientes han dejado reseñas negativas, quejas principalmente dirigidas a la mala actitud del personal de seguridad y la falta de atención para garantizar una experiencia cómoda a los visitantes.

Opiniones de clientes sobre el mal trato en la tienda

Según la revista ¡Hola!, un cliente destacó en una reseña reciente que, en lugar de calmar a los clientes, el personal generaba un ambiente tenso y casi hostil.

“La disparidad entre el buen servicio dentro del local y el mal trato en la entrada resulta realmente frustrante. Es algo inaceptable para una marca de esta categoría”, señaló hace tres meses. Estas críticas han puesto en evidencia los supuestos problemas recurrentes en la atención al cliente de esta boutique.