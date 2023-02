Video: Jennifer Lopez muestra sus cositas para San Valentín

A través de redes sociales, JLo, compartió un video donde se le observa posando con lencería de encaje de la marca italiana Intimissimi: Amore.

Jennifer Lopez siempre luce espectacular. AFP (TOM PENNINGTON/AFP)

Jennifer Lopez utilizó un conjunto conformado por un sujetador Balconette steal the show y un Steal the show high rise brazilian, ambos en azul, según Page Six, para enamorar a todos sus seguidores durante este mes del Amor y la Amistad.

A pocas horas de la publicación, el video obtuvo más de 800 mil “me gusta” en Instagram.

A sus 53 años, la “Diva del Bronx” tiene un cuerpazo envidiable, fruto de horas y horas de gimnasio y una dieta muy cuidada. Cada vez que ella publica una foto mostrando sus envidiables curvas, incendia las redes, como ya sucedió hace unas semanas con su posado en traje de baño.

Si bien el mundo todavía parece estar obsesionado con las expresiones faciales de Ben Affleck durante los recientes Grammy, tal parece que Jennifer Lopez “lo superó con este espectacular posado”.

Lo cierto es que la famosa pareja ha superado este episodio de la ceremonia de los Grammy y ahora está lista para festejar este 14 de febrero.