Lynda Díaz tuvo que salir a pedirles un favor a sus seguidores

Lynda Díaz

La expresentadora de Televisión Lynda Díaz tuvo que pedirles un favor a sus seguidores en redes sociales.

Díaz sufrió el hackeo de su cuenta oficial de Instagram, la cual usaba como una herramienta de trabajo y para comunicarse con sus miles de seguidores.

Ante la situación, muchas personas empezaron a enviarle mensajes de alerta y fueron tantos que tuvo que grabar un video en una cuenta alternativa.

“Estoy muy consciente de que mi cuenta fue hackeada, de todos los videos y ya están trabajando para intentar recuperarla y si no se puede seguiré con esta que tengo”, contó.

La empresaria aprovechó para pedir que no sigan esa cuenta para evitar que más personas sean afectadas.

“Les agradezco y les pido el gran favor de que no sigan a esa persona, no sigan esa antigua cuenta porque está contaminada y se pueden ver perjudicados, así que no se metan a los links ni nada de eso”, pidió.

Díaz concluyó diciendo que si logra recuperar su cuenta lo comunicará por alguna vía.