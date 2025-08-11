Pareja se cansó de una presa en Costa Rica, se bajó del carro y... ¡no van a creer lo que se puso a hacer!

Pareja dejó a todos boquiabiertos con su inesperada reacción en medio de una presa. Foto: Ilustrativa (Alonso Tenorio /Alonso Tenorio)

Una pareja sorprendió a todos en una carretera del país con su inesperada reacción en medio de una presa.

Un hombre y una mujer se robaron el protagonismo mientras esperaban que los carros avanzaran. Al ver que los vehículos no se movían ni un poquito, tomaron una decisión poco común: se bajaron del carro y empezaron a bailar en plena carretera.

Muchos aprovecharon para grabar el momento, como Fer Vargas, una usuaria de TikTok que no solo lo capturó, sino que también lo compartió en la plataforma, donde el video ha acumulado numerosas reacciones y comentarios.

“Imagínense vivir en Europa y perderse de la creatividad de las personas en la presa”, escribió la joven en el clip.

Algunos de los comentarios de los internautas fueron: “El verdadero significado de pura vida”, “Jajaja puro yo en cualquier lugar donde escuche música”, “Esa es la actitud, el que se enoja, pierde” y “Yo estaría grite y grite: suelo, suelo”, “Ellos no lo saben, pero son mis amigos”.