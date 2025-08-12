Monito de Manuel Antonio deja a turistas boquiabiertos con su actitud insistente y decidida

Los monitos en Costa Rica no dejan de sorprender, y esta vez uno de ellos fue protagonista de un curioso momento captado por un creador de contenido y guía turístico en la zona de Manuel Antonio.
En un video compartido por el guía Luis Venegas, se puede ver a un mono brincando sobre un basurero, con una actitud insistente y decidida. Su objetivo era claro: quería que le abrieran el basurero.
A diferencia de otros monos que suelen tomar objetos directamente de los turistas, este optó por una estrategia distinta para lograr su cometido. Lo más llamativo fue el ritmo marcado con el que golpeaba la tapa del basurero, lo que llevó a muchos a compararlo con un baterista.
Los comentarios en redes no se hicieron esperar: “El mono baterista no existe”, “Estos monos cariblancos son malos, se llevan todo, ojo, son una mente”, “Es baterista”, “Es un mono baterista metalero”, “Esos monos son unos loquillos” y “Creó un temazo”, fueron algunas de las opiniones.
Estos monos están para morirse de risa 🐒✨ ¡No te los pierdas! Ven a vivir la aventura en un Free Tour conmigo 🚶♂️🌴"