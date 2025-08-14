Un tico comparó a famoso influencer de otro país con Cocorí y este le respondió en un video

Un tico comparó a influencer con Cocorí y este le respondió en un video. (Soy Destine/TikTok)

Yonathan Destine, un querido y reconocido influencer dominicano, fue comparado con Cocorí, el personaje del icónico cuento infantil que muchos costarricenses leímos en la escuela.

La comparación surgió en uno de sus videos de TikTok, donde suele recibir muchos comentarios y preguntas de sus seguidores. En uno de ellos, un tico aprovechó para dejarle este mensaje: “Bro, en Costa Rica eres famoso. Todos te leímos en la escuela. Como has crecido, Cocorí.”

Lejos de molestarse, el influencer se lo tomó con humor. La que no pudo contener la risa fue su esposa venezolana, quien lo toca y se ríe a carcajadas al leer el comentario.

Destine, cuyo usuario en TikTok es Soy Destin, confesó que no sabía quién era Cocorí, pero su pareja le explicó que se trataba de un personaje de un libro infantil. Tras entenderlo, él también comenzó a reír.

“Como el de tía Paola, así, igualito, wey. Entonces, ellos están hablando en sentido figurado. No les prestes atención, mira, sentido figurado es que están obviamente diciéndote que eres un negrito, lo que pasa es que ya estás grande”, le explicó su esposa.

Tras publicar el clip, muchos ticos se apuntaron al vacilón y también dejaron sus opiniones.

Yonathan se ha ganado el cariño de su audiencia gracias a su carisma, sentido del humor y contenido entretenido. Ya acumula 6.3 millones de seguidores.