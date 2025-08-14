Vybz Kartel no supera la cancelación de su concierto y esto tiene para los ticos. (Archivo/Archivo)

Vybz Kartel, conocido como el rey del dancehall, no olvida la cancelación de su concierto del pasado 3 de mayo y ya está planeando algo especial para los ticos: la reprogramación del esperado show.

La productora Plus Entertainment confirmó la nueva fecha a través de un comunicado oficial, en el que también aseguró que el inconveniente migratorio que impidió su presentación ya fue resuelto.

“En primer lugar, aclaramos que la cancelación de la fecha anterior fue por un tema migratorio del artista, el cual ya ha sido completamente resuelto por las autoridades correspondientes.

“En segundo lugar, nos complace anunciar que contamos con una nueva fecha para realizar el concierto, la cual será en el mes de octubre de 2025. La fecha especifica será comunicada en el momento en que el Ministerio de Economía otorgue el permiso correspondiente”, explicó.

Así que vaya alistándose, porque el regreso de Vybz Kartel a Costa Rica promete ser un evento imperdible.