Tica cuenta a qué huele la camisa que le regaló Manuel Turizo y esto hizo con la prenda

Muchacha revela a qué huele la camisa que le dio Manuel Turizo y esto hizo con la prenda. (Sara/TikTok)

Sara, una usuaria de TikTok y creadora de contenido costarricense, salió más que feliz del concierto de Manuel Turizo en Costa Rica.

LEA MÁS: Jennifer López tuvo un invitado que nadie esperaba en su concierto y así reaccionó

Además de disfrutar del show, se llevó un inesperado regalo: la camisa del cantante.

La joven llevó al evento del fin de semana, un cartel que decía: “¿Me regalas tu camisa? Es para una tarea. PD: Soy la maestra”. Turizo no solo leyó el mensaje, sino que le respondió desde el escenario y le preguntó si quería la que llevaba puesta o la otra que tenía.

LEA MÁS: Tucán apareció de la nada y convirtió el café de una joven en una cita inolvidable

“Te lo juro que no te voy a dejar ir sin la camisa”, le dijo el artista, lanzándole un beso a la distancia y desatando la emoción del público.

Sara compartió el momento en su cuenta de TikTok, donde el video rápidamente se viralizó. En los comentarios, una usuaria le escribió: “Amiga, ganaste, no solo con verlo, sino con este video y la camisa... Ufff, ¿a qué huele?”.

LEA MÁS: Pareja se cansó de una presa en Costa Rica, se bajó del carro y... ¡no van a creer lo que se puso a hacer!

La respuesta de Sara fue la siguiente: “Qué linda, me siento feliz porque leyó una vez más un cartel que le llevo a uno de sus conciertos. La camisa huele a hombre rico, a hombre tatuado, a hombre sabroso, ¿me entiendes?”

Además, subió otro video oliendo la prenda y acercándola a la cámara para que sus seguidoras pudieran imaginar el aroma.