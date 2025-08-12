Jennifer López tuvo un invitado que nadie esperaba en su concierto y así reaccionó

Durante una presentación de su gira ‘Up All Night: Live in 2025′, Jennifer López protagonizó un momento inesperado que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Mientras interpretaba una de sus canciones, un grillo subió por su vestido hasta llegar a su cuello, sorprendiendo a los asistentes.
La cantante reaccionó con calma y elegancia y lo apartó hacia un lado del escenario. Luego, bromeó diciendo que el insecto le estaba haciendo cosquillas.
El clip ha provocado numerosos comentarios que aplauden la actitud relajada y profesional de la artista ante lo inesperado.
“Yo hubiera dejado sordos a todos”, “Siendo yo, acabo con el concierto”, “Es una diva hasta para los bichos”, “Me quedo sin ropa en el escenario” y “El saltamontes más envidiado de la historia”, escribieron algunos.
