(Video) Perrito se roba el show en Costa Rica tras montar una moto frente a todos

Un perrito montado en una moto se llevó la atención de varios turistas al posar con total tranquilidad, como si estuviera listo para arrancar y conducir.
Su actitud relajada y segura hizo que muchos se detuvieran a grabar el curioso momento.
El video fue compartido por una extranjera en su cuenta de TikTok llamada Alexandra Amélie. En el clip aparece ella sonriendo y luego muestra un panorama general y luego lo acerca.
Alexandra escribió en el clip: “Only in Costa Rica” y agregó en la descripción: “Espera a que lo veas”.
Los usuarios no tardaron en reaccionar al curioso momento y dejaron divertidos comentarios como: “El perro ahora es motociclista”, “El perro bien relax”, “Cosas que solo pasan en Tiquicia”, “El guachi”, “Está cuidando la moto”, “Te amamos, perrito tico y te amamos, Tiquicia”, entre otros.
Algunos internautas señalaron que el lugar donde ocurrió la escena fue en la zona de Santa Teresa, Puntarenas.
