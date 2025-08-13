Turismo

(Video) Perrito se roba el show en Costa Rica tras montar una moto frente a todos

Los presentes no pudieron contenerse al ver al perrito subido en la moto

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Perrito se roba el show en Costa Rica tras montar una moto a la vista de todos. Foto: Ilustrativa (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Un perrito montado en una moto se llevó la atención de varios turistas al posar con total tranquilidad, como si estuviera listo para arrancar y conducir.

Su actitud relajada y segura hizo que muchos se detuvieran a grabar el curioso momento.

El video fue compartido por una extranjera en su cuenta de TikTok llamada Alexandra Amélie. En el clip aparece ella sonriendo y luego muestra un panorama general y luego lo acerca.

Alexandra escribió en el clip: “Only in Costa Rica” y agregó en la descripción: “Espera a que lo veas”.

Los usuarios no tardaron en reaccionar al curioso momento y dejaron divertidos comentarios como: “El perro ahora es motociclista”, “El perro bien relax”, “Cosas que solo pasan en Tiquicia”, “El guachi”, “Está cuidando la moto”, “Te amamos, perrito tico y te amamos, Tiquicia”, entre otros.

Algunos internautas señalaron que el lugar donde ocurrió la escena fue en la zona de Santa Teresa, Puntarenas.

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

