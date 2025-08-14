Belinda se tiró desesperada a los brazos de un guarda de seguridad para algo inesperado

Belinda sorprendió a sus fans al lanzarse a los brazos de un oficial para algo inesperado. (Instagram)

Belinda sorprendió a sus fans durante su concierto en FENAPO 2025, en San Luis de Potosí, al lanzarse a los brazos de un policía para algo inesperado: cantar junto a una fan con discapacidad.

LEA MÁS: Vybz Kartel no supera la cancelación de su concierto y esto tiene para los ticos

El momento fue aplaudido por muchos, aunque llamó la atención cuando la artista mexicana, sin pensarlo dos veces, se persignó y le pidió al oficial de seguridad si podía cargarla, a lo que él accedió de inmediato.

LEA MÁS: Tica cuenta a qué huele la camisa que le regaló Manuel Turizo y esto hizo con la prenda

Él la alzó y la colocó a un lado para que pudiera cantar junto a su seguidora, quien aprovechó para tomarse fotos con la cantante.

En un video compartido por el usuario Mike Sarabia Covarru en su cuenta de TikTok, se ve el momento exacto en que la artista baja en brazos del policía. Mike comentó: “El policía estatal más enviado de la noche”.

LEA MÁS: Urbn Fest anuncia un sorpresivo e inesperado cambio a pocas semanas del evento

El clip provocó muchas reacciones y comentarios como: “¿A qué huele, Padre Santo", “El policía: Beli, ¿entonces qué somos?“, ”Mañana el policía estatal bien tatuado con la cara de Beli", “Lo sorprendente es la confianza que le tuvo Belinda”, “Se persignó antes, amé”, “¿No están contratando?“, entre otros.