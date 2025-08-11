Conciertos

Urbn Fest anuncia un sorpresivo e inesperado cambio a pocas semanas del evento

Urbn Fest sorprende a sus fans con un sorpresivo cambio

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
02/03/2023 Estadio Nacional. El epicentro del reguetón en Costa Rica tuvo como máximos exponentes a los internacionales a Ryan Castro, Ivy Queen y Don Omar (en la foto). Pero antes participaron los artistas costarricenses Kavvo, el DJ Johnny, Gimario y Toledo. La fiesta de la música urbana llenó de emoción y alegría el recinto de La Sabana, donde cientos de fans bailaron y gozaron en el Urban Fest 2024. Foto: Rafael Pacheco Granados
Urbn Fest anuncia un sorpresivo e inesperado cambio a pocas semanas del evento. (Rafael Pacheco Granados)

Arceyut Producciones informó al público y a todos los seguidores del género urbano que el evento Urbn Fest, originalmente programado para el sábado 22 de noviembre de este año, será reprogramado para el 2026.

LEA MÁS: Maluma vio a mamá con un bebé en su concierto y detuvo su show, pero para lo que pocos imaginan

Según informó la productora, a través de un comunicado, esta decisión responde a la oportunidad de incluir en el cartel a un tercer artista internacional, cuya agenda únicamente le permite presentarse en nuestro país durante el año 2026.

LEA MÁS: Pareja se cansó de una presa en Costa Rica, se bajó del carro y... ¡no van a creer lo que se puso a hacer!

“Consideramos que su participación elevará la experiencia del festival y cumplirá con la promesa de ofrecer al público un evento de primer nivel.

“Los artistas previamente anunciados, Nicky Jam y Mau y Ricky, se mantienen como parte del espectáculo para la nueva fecha, sumándose así a este tercer artista sorpresa que será revelado próximamente”, agregó.

En cuanto a las devoluciones, SmartTicket lo hará de manera automática. Para más información puede comunicarse al 4001-6516 o al WhatsApp: 7023-3146.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Urbn FestNicky JamMau y RickyCambio de fecha
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.