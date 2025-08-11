Urbn Fest anuncia un sorpresivo e inesperado cambio a pocas semanas del evento. (Rafael Pacheco Granados)

Arceyut Producciones informó al público y a todos los seguidores del género urbano que el evento Urbn Fest, originalmente programado para el sábado 22 de noviembre de este año, será reprogramado para el 2026.

Según informó la productora, a través de un comunicado, esta decisión responde a la oportunidad de incluir en el cartel a un tercer artista internacional, cuya agenda únicamente le permite presentarse en nuestro país durante el año 2026.

“Consideramos que su participación elevará la experiencia del festival y cumplirá con la promesa de ofrecer al público un evento de primer nivel.

“Los artistas previamente anunciados, Nicky Jam y Mau y Ricky, se mantienen como parte del espectáculo para la nueva fecha, sumándose así a este tercer artista sorpresa que será revelado próximamente”, agregó.

En cuanto a las devoluciones, SmartTicket lo hará de manera automática. Para más información puede comunicarse al 4001-6516 o al WhatsApp: 7023-3146.