Cocodrilo fue captado en famosa playa de Puntarenas y les piden precaución a surfistas y bañistas

La presencia del cocodrilo provocó temor entre vecinos de Puntarenas y turistas

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Cocodrilos
Cocodrilo fue captado en playa de Puntarenas y piden precaución a surfistas y bañistas. Foto: Ilustrativa

Un cocodrilo fue captado nadando en playa Jacó, Puntarenas, razón por la cual la Municipalidad de Garabito emitió una alerta para pedir precaución a surfistas, bañistas y visitantes.

El video fue compartido por la misma municipalidad a través de sus redes sociales, convirtiéndose en el segundo avistamiento de un reptil en esta misma semana.

“Atención visitantes, surfistas y vecinos de playa Jacó. Se mantienen los reportes en el sector de Morales. Les pedimos abstenerse de ingresar al mar o surfear en la zona de playa Jacó hasta nuevo aviso”, publicó la institución en su cuenta oficial de Facebook.

El pasado lunes 18 de agosto se reportó la presencia de otro cocodrilo en el sector de Madrigales.

Se recomienda en estos casos no acercarse a los cocodrilos, consultar si hay reportes recientes de estos reptiles en la zona antes de visitar una playa y dar aviso a las autoridades en caso de avistamientos.

Por ahora, no se debe ingresar al mar en playa Jacó, hasta nuevo aviso.

Este fue el video compartido por la Municipalidad de Garabito.
CocodriloPlaya JacóPuntarenasSurf
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

