Panchito, el tucán blanco, habría superado el bullying y parece que tiene novia

Carlos Bolaños, un fotógrafo profesional de aves, vecino de Guápiles, pasó de luchar al máximo por lograr fotografiar un tucán albino en el 2019, a convertirse en amigo de ese tucán blanco, tanto así que ahora el ave lo visita al menos una vez al año.

Así como cuando uno tiene un compita y va aprendiendo a conocerlo conforme van compartiendo, ya el guapileño nos pudo dar algunos detalles de Panchito que realmente valen la pena ser contados.

Vean como Panchito hasta le posa a don Carlos echandose semillitas al pico. (Cortesía)

Lo primero que nos confirmó es que el tucán, desde el 2019 al día de hoy ha logrado superar muy bien el “bullying” que posiblemente le hacían los otros tucanes. Es que la naturaleza es muy cruel y casi siempre en las especies al albino lo alejan, lo golpean e incluso hasta los matan, por eso en el 2019 Panchito fue visto solitico con su soledad.

Pero año con año el guapileño ha visto como está llegando cada vez más metido entre un grupillo de compas que a pesar de tener todo el pelaje negro, típico de los tucanes, no le hacen la cruz al albino y ya comparten con él.

Otro detalle, y ese también nos alegró mucho, es que, al parecer, Panchito ya anda de plumita sudada con una tucana de pelo negro, o sea, no solo lo aceptaron si no que ya hasta anda hasta repartiendo amor.

Esta foto la tomó don Carlos en mayo de este año. (Cortesía)

“Tomé unas fotos este año en las cuales se ve Panchito como coqueteando, haciendo algunos movimientos típicos de las aves cuando están cortejando a una pareja y en las fotos se ve como que la otra ave no le dice que no, ahí se quedó y aceptó el cortejo…yo creo que ya Panchito tiene novia”, asegura don Carlos.

Y para cumplir uno de los requisitos de los amigos, Panchito hasta parece que le posa a don Carlos, el año pasado, en medio de un aguacero, primero dejó que él lo viera y a pesar del agua se quedó, era un aguacero de Dios padre, pero no importó, se sacudía las alas, se limpiaba y no se fue hasta como que sintió que ya el compita lo había fotografiado bastante.

“Cada vez que vuelve lo siento más dócil, como con menos miedo, la última vez lo tuve realmente cerca lo vi muy bien de salud, no lo noté enfermo o algo así. A pesar de que llegan muchos tucanes por la zona, él sigue siendo el único albino, eso lo confirmo hasta hoy”, explica el guapileño.

Antes del 2019 era una leyenda urbana, un cuento chino que algunos contaban, pero casi nadie creía, que en Guápiles andaba un tucán con todo su plumaje blanco. Algunos decían que lo habían visto, pero no enseñaban pruebas.

En noviembre del 2019, don Carlos logró fotografiarlo y sus fotos del tucán blanco le dieron la vuelta al mundo, tanto así que incluso en materiales de estudio y respeto a la naturaleza en Francia usaron las fotos del tico. Eso sí, primero le pidieron permiso.

Es la fotito de Panchito del 2020, en mayo, tenía un mes de que el país reportó el primer caso de covid-19. (Cortesía)

“Desde el 2019 lo he visto, al menos, una vez al año, casi siempre para el mes de mayo. Ahora lo veo cerca de mi casa. Le gusta venir a comer a un árbol que tengo en la propiedad. Cuando llega mayo siempre estoy atento, por dicha ahora no me ha tocado caminar mucho, él llega solito como a 500 metros de la puerta de mi casa.

“Siento que ya somos amigos porque pasa algo raro, hay gente que se dedica a hacer caminatas con turistas y han tratado de verlo y fotografiarlo, pero nada, no lo logran. También me pasa con amigos fotógrafos de aves, vienen a mi casa, lo intentan hasta por cinco horas y nada”, nos comenta don Carlos que ya para mayo pasado lo vio y fotografió.

Nos contó en medio de risas que le pasó con un gran amigo que llegó a la casa, estuvo listo con la cámara cuatro horas y después se aburrió y le dijo que se iba, entonces él le recomendó que se quedara que él sentía que estaba pronto a llegar, pero el amigo en verdad se agüevó y se fue. A los 20 minutos llegó el Panchito.

Panchito

Entre varios ticos, incluido don Carlos, le pusieron Panchito. El día que lo bautizaron había una mexicana que recomendó ponerle algo así como “El güero” que significa como el macho, pero nadie le dio pelota porque el tucán es bien tico, así que le pusieron Panchito.

Vean esta foto, el condenillo Panchito coqueteando bien romántico. (Cortesía)

En el 2020, la segunda vez que lo vio, explica don Carlos que fue la más impresionante.

“Es que yo vacilaba con mis amigos diciéndoles que a ese tucán, después de la primera vez, lo iba a ver desde la ventana de mi casa y no ve que se va haciendo realidad.

“Cerca de casa llegan muchos tucanes, entonces una mañana de mayo del 2020 me fui a buscarlo, pero no lo vi, en eso mi esposa me llama, ella hace teletrabajo frente a la ventana, porque lo tenía ahí, cerquitica. Me puse como loco, agarré la cámara y le tiré un montón de fotos. Ese año lo fotografié como ocho días seguidos”, recordó.

Don Carlos es fotógrafo profesional de aves. (Cortesía)

Don Carlos siente que “quedó una muy bonita conexión” entre él y Panchito. Este año lo esperó en mayo y él no lo defraudó, le llegó puntual, incluso, como tiene un árbol cerca de casa ya madurando sus frutos y a ese árbol le gusta llegar al tucán albino, espera en setiembre volverlo a ver.