Creador de contenido reveló las cosas que nunca ha hecho como tico y que lo dejan mal parado. (Dime Juanjo/Instagram)

El creador de contenido costarricense Dígame Juanjo, reveló una lista de cosas que nunca ha hecho y que, según él mismo admitió, lo dejan mal parado.

Algunas de sus confesiones sorprendieron a sus seguidores, ya que se tratan de experiencias muy comunes en la cultura costarricense.

“Voy a quedar mal con ustedes. Cosas que como tico no sé hacer o nunca he probado. Uno, mae no sé hacer un grito guanacasteco, siempre he querido y me salen así (grito gracioso)”, inició el influencer en su video.

Entre las cosas que confesó nunca haber hecho, mencionó que nunca ha probado una caldosa. También dijo que jamás ha comido los pinchos de carne que se venden afuera de los estadios, ni ha hablado en idioma “ka”, muy popular entre escolares de generaciones pasadas.

“Cinco, este me da tristeza, pero he estado muchas veces en el parque de la Paz y no sé lo que es volar un papalote”, agregó.

Algunos se sintieron identificados con sus palabras, mientras que otros quedaron sorprendidos.

“¿Cómo no ha probado una caldosa? Tiene que", ”Confirmo, nunca hice ni pude hacer todas esas cosas", “Mae, lo de los pinchos después del partido es parte de la tradición”, “Ninguna he hecho”, “¿Cómo no ha probado una caldosa?“, ”Yo nunca he ido al parque de la Paz" y “Qué triste historia”, fueron algunos comentarios.