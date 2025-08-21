Los parques nacionales abrirán sus puertas sin cobrar entrada en esta fecha

Aproveche para visitar algún parque nacional sin tener que pagar. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Si usted es amante de la naturaleza, no puede dejar pasar esta oportunidad: el próximo domingo 24 de agosto, tanto nacionales como extranjeros, podrán ingresar gratis a todos los parques nacionales.

LEA MÁS: Un raro y hermoso tucán en Costa Rica se volvió viral por un detalle que lo hace casi único

La fecha forma parte de la celebración oficial del Día de los Parques Nacionales, según lo establecido en el decreto No. 16847-MAG-MEP.

Luis Venegas, guía turístico en la zona de Manuel Antonio, aprovechó para invitar a todas las personas a sumarse a esta celebración especial y disfrutar de los tesoros naturales del país.

LEA MÁS: Cocodrilo fue captado en famosa playa de Puntarenas y les piden precaución a surfistas y bañistas

Eso sí, para hacer uso del beneficio, es necesario reservar previamente en la página oficial del SINAC.

Se recomienda verificar la información de cada parque antes de la visita y seguir todas las indicaciones de seguridad para tener una experiencia responsable y segura.