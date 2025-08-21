Turismo

Los parques nacionales abrirán sus puertas sin cobrar entrada en esta fecha

Los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de los parques nacionales sin pagar entrada

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Danta En Parque Nacional Corcovado
Aproveche para visitar algún parque nacional sin tener que pagar. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Si usted es amante de la naturaleza, no puede dejar pasar esta oportunidad: el próximo domingo 24 de agosto, tanto nacionales como extranjeros, podrán ingresar gratis a todos los parques nacionales.

La fecha forma parte de la celebración oficial del Día de los Parques Nacionales, según lo establecido en el decreto No. 16847-MAG-MEP.

Luis Venegas, guía turístico en la zona de Manuel Antonio, aprovechó para invitar a todas las personas a sumarse a esta celebración especial y disfrutar de los tesoros naturales del país.

Eso sí, para hacer uso del beneficio, es necesario reservar previamente en la página oficial del SINAC.

Se recomienda verificar la información de cada parque antes de la visita y seguir todas las indicaciones de seguridad para tener una experiencia responsable y segura.

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

