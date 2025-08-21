Turismo

Joven mexicana probó tacos en Costa Rica y su comentario hizo enojar a muchos ticos

Lo que inició como una degustación terminó en una polémica

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Joven mexicana probó tacos en Costa Rica y su comentario hizo enojar a muchos ticos.
Joven mexicana probó tacos en Costa Rica y su comentario hizo enojar a muchos ticos. (Chime/TikTok)

Una joven mexicana, conocida en TikTok como Chime, generó polémica en redes luego de probar tacos mexicanos en Costa Rica y compartir su opinión.

“Vamos a probar tacos mexicanos en Costa Rica. Sí trae aguacate y queso. Yo te diré qué tal... La música le da puntos la neta, es de mi rancho esa canción”, dijo antes de darle el primer bocado al taco.

Tras probarlo, no se guardó sus impresiones: “Está muy ácida la carne, muy salada, la tortilla no es la tortilla de allá, obviamente... No le llega, no, no, no”, expresó.

Más adelante probó la bebida que acompañaba la comida, un fresco que identificó como agua de horchata.

“La neta, la comida no estaba mal. El lugar estaba superbonito y pues me encantó la experiencia, aunque al final no hay nada como la comida nacional”, agregó.

Sus comentarios no pasaron desapercibidos y algunos usuarios reaccionaron con molestia.

“La cosa más ilógica. Yo voy a ir a México y pedir un pinto y criticar que no le llega”, “¿Qué esperabas? Aquí los tacos mexicanos no son el fuerte de Costa Rica", “¿Saben dónde está la comida mexicana que sí sabe a México? Exacto, en México", “Obvio que no van a saber igual que los tacos de México”, “No estás en México”, entre otros.

