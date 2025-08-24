Colombiana manda mensaje a los ticos para que no visiten su país por esta razón. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Ingrid Lamus, una joven colombiana y creadora de contenido, envió un mensaje a los costarricenses en el que les pidió no viajar a su país y explicó sus razones con preocupación.

“Mi gente de Costa Rica, mis ticos y mis ticas, me hacen el favor y ese viajecito para Colombia lo cancelan; sí señor, me desarma esa maleta que Colombia no está para juegos.

“Ahorita hay una violencia sin precedentes. Si no han visto las noticias, me hacen el favor y se van a ver las noticias internacionales, una violencia de locos”, inició diciendo Lamus.

Ingrid Lamus vive en Costa Rica. (Ingrid Lamus/TikTok)

Luego, se refirió a la inseguridad que se vive, actualmente, en Colombia, así como el nivel de violencia.

“Valora tu país, valora Costa Rica. En Costa Rica no se ve esa violencia. Costa Rica todavía es sano, todavía es tranquilo. Sí se ve violencia, no voy a decir que no, pero de quienes están buscando problemas. La gente, normalmente, todavía puede vivir una vida tranquila, no se ve esa locura”, agregó.