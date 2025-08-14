Farándula

Mimi Ortiz vive un ácido momento en medio del anuncio de su regreso a Teletica

Mimi Ortiz perdió algo por lo que trabajó durante muchísimos años y no sabe qué hacer

Por Manuel Herrera
Mimi Ortiz se atrevió a comparar su antes y después porque dijo “sé que no soy la única”
Mimi Ortiz no está muy feliz que digamos con lo que le pasó. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

Aunque Teletica confirmó que Mimi Ortiz regresa a canal 7 pronto para presentar el nuevo Sábado feliz, la modelo y bailarina enfrenta la noticia en medio de un ácido momento que enfrenta.

Ortiz no está en sus mejores días, ya que perdió algo por lo que trabajó durante muchísimos años y que es una fuente importante de trabajo para ella gracias a las miles de personas a las que llegaba.

Por medio de un video de TikTok, Mimi contó que su cuenta de Instagram desapareció en un abrir y cerrar de ojos por razones que no sabe, no entiende y que la tienen en el limbo y sin saber qué hacer.

“Estoy sin Instagram, literal. Todavía no sé (lo que pasó). No tengo respuesta. Estoy investigando qué pasó, pero pues sí”, afirmó la nueva figura de Teletica.

Mencionó que a pesar de que tiene TikTok desde hace mucho tiempo y que cuenta con casi 64 mil seguidores en esa red social, no se acostumbra a usarla, lo que hace más fea la situación que vive.

Mimi Ortiz pasa por un triste momento

“Como que no conecto con la aplicación. A veces digo que si será que soy muy señora”, dijo.

Mimi le pidió a la gente contactarse con ella por TikTok en caso de que con el pasar de las horas su perfil de Instagram siga desaparecido.

