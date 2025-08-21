Toni Costa habla de la injusticia que le hicieron a Mimi Ortiz y lanza fuerte advertencia

Toni Costa y Mimi Ortiz ya van para su primer año de noviazgo. Fotografía: Instagram Toni Costa. (redes/Instagram)

Toni Costa se refirió este jueves a la injusticia que le hicieron a Mimi Ortiz en días pasados y lanzó una fuerte advertencia a quienes buscan hacerle el mal a su amada.

La bailarina y modelo lleva días sufriendo porque su perfil de Instagram desapareció de la noche a la mañana, algo que la tiene sufriendo mucho porque no solo perdió el contacto con sus miles de seguidores, sino porque por ahí también trabajaba.

Debido a eso, Mimi abrió hace unas horas un perfil temporal en esa misma red con el fin de sobrellevar la situación, crear una nueva comunidad y esperar a ver qué le resuelven de su anterior cuenta.

Este jueves, Toni promocionó la nueva cuenta de Instagram de su amada novia, pero al hacerlo contó qué fue lo que pasó con la anterior y de una vez le dijo a los detractores de Mimi que no podrán hacerle daño ni a ella ni a él.

“Mimi está de vuelta en Instagram con una cuenta temporal mientras recupera la oficial. Se la inhabilitaron, no sé, empezaron a reportarla, no tengo idea por qué. Ella siempre cumple las reglas, tiene un perfil muy bonito, muy lindo, no toca ni temas políticos, ni fuera de lugar, ni sexuales, ni nada que incumpla la regla”, afirmó Costa.

El juez de Mira quién baila mencionó que muy posiblemente algunas personas comenzaron a reportar el perfil de la macha solo “por joder”, de ahí el claro mensaje que les envió.

Toni Costa se refirió a situación que sufre Mimi Ortiz y ojo la advertencia que hizo

“Con ella no pueden ni con nadie, ahora que tenemos a Dios en nuestra vida no pueden con nosotros”, subrayó el bailarín español en su mensaje, el cual compartió en sus historias de Instagram.

Mimi explicó que su nueva cuenta en Instagram es temporal y quedará como secundaria una vez que logre recuperar su perfil oficial.

La nueva presentadora de Sábado feliz dijo que abrió un nuevo perfil en esa red porque no resistía estar más sin su gente.

Toni y Mimi tienen una relación sentimental desde noviembre del año pasado. El amor entre ellos surgió en medio de Mira quién baila, programa de Teletica donde él fue juez y ella, participante.