Toni Costa compartió una foto de cuando era niño y así confirma que lo galán es de siempre

Toni Costa, bailarín español, será de nuevo juez en Mira quién baila de Teletica

Por Silvia Núñez
Toni Costa y Mimi Ortiz, la pareja de amor que surgió en la primera temporada de Mira quién baila 2024.
Toni Costa se prepara para estar de nuevo en el programa Mira quién baila de Teletica. (redes sociales/Instagram)

El bailarín español Toni Costa ya se siente tan tico que se unió a la celebración del Día del Niño en Costa Rica.

El juez de Mira quién baila (MQB) compartió en sus redes una foto de cuando era niño, confirmando además que lo galán es de siempre.

El coreógrafo y novio de la ahora presentadora Mimi Ortiz, de Sábado feliz, también reveló con dicha publicación cómo le dicen de cariño en su familia.

“¡Feliz Día del Niño! Me lo celebro a mi mismo. Ahí tenía 9 años y ni sabía todo lo que la vida me iba a traer, pero siempre sonriendo. Ha sido demasiado, pero todo perfecto para estar hoy donde estoy, así que, ¡más que orgulloso de Toño!“, escribió junto a la imagen.

Toni Costa se unió a la celebración del Día del Niño en Costa Rica.
Toni Costa se unió a la celebración del Día del Niño en Costa Rica. (Redes/Instagram)

Toni Costa, quien radica en Miami, Estados Unidos, ya está en el país para el inicio de la segunda temporada de MQB, que será este domingo 14 de setiembre por canal 7.

El español también compartió en sus redes que está deseoso de ver el partido de la Selección Nacional contra Haití, pues cada vez está más enamorado de nuestro país desde que decidió formar parte del formato de Teletica el año pasado.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

