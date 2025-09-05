Toni Costa provocó caliente debate en redes por estos dos tatuajes y así respondió el bailarín

Toni Costa, bailarín español y juez de Mira quién baila, se hizo dos tatuajes muy particulares. (redes/Instagram)

El bailarín Toni Costa se hizo dos tatuajes nuevos y generó controversia en sus redes, pues es bien sabido que el juez de Mira quién baila (MQB) es, a su vez, muy espiritual.

El español mostró en sus redes los dos tatuajes que se hizo, en cada uno de sus brazos.

Uno es un corazón rojo y el otro es una imagen de su signo Leo, los cuales dijo significan mucho para él, sin explicar el porqué del corazón. El otro es porque cumple años el 20 de agosto.

Su publicación generó bastante debate entre sus seguidores, porque para muchos lo que hizo no va con lo que predica en sus redes, pues el novio de la presentadora Mimi Ortiz se la pasa hablando de la biblia y su relación con Dios.

Toni Costa mostró uno de los tatuajes que se hizo en Miami. (redes/Instagram)

“Sé que algunos pueden pensar que los tatuajes y la vida espiritual no van de la mano, pero para mí no hay contradicción. Mi relación con Dios y con su palabra es algo interno y profundo, y los tatuajes son una forma de expresar mi historia, mi fe y mi camino de una manera personal”, escribió.

Toni dijo comprender y respetar la opinión de los demás, pero sobre todo, que no pretende que todos piensen como él, y que “valoro las diferencias, pero más aún el respeto”.

“Al final, lo importante es que cada uno viva su vida, su fe y su camino con sinceridad y respeto hacia los demás. Yo llevo mi fe en mi corazón, más allá de la tinta en mi piel. Así que familia, sean felices, eso es todo”, agregó.

Toni Costa nació un 20 de agosto por eso se tatuó su signo zodiacal. (redes/Instagram)

Sin embargo, decenas de seguidores no se aguantaron y empezaron a señalarlo, generando todo un debate entre quienes lo siguen.

“Dice que conexión con su palabra y su palabra dice que no se marquen la piel... ¿de qué hablas?“, es uno de los comentarios que le pusieron.

“En lo personal no creo en los tatuajes, a Dios no le gusta eso, nos quiere como vinimos a este mundo”, era otro de los comentarios.

El juez de la segunda temporada de Mira quién baila les respondió a muchos de ellos que su fe la lleva por dentro y que solo es cuestión de respetar las decisiones de los demás.

Muchos también le comentaron que les gustaron mucho ambos tatuajes, los cuales se los hizo en Miami antes de venirse para Costa Rica para estar de lleno en el programa de Teletica.