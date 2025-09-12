Estas polémicas le pusieron más sabor a la primera temporada de Mira quién baila

La boxeadora Yokasta Valle es la actual campeona de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Teletica tiene todo listo para el estreno de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), este domingo 14 de setiembre a las 7 de la noche, por canal 7.

El reality de baile regresa a la pantalla con 10 nuevas estrellas que lo dejarán todo en la pista en busca de conquistar el primer lugar del concurso, que el año pasado ganó Naomi Valle.

De cara a ese gran estreno, La Teja recopiló las principales controversias que sacudieron la primera edición del programa y que tuvieron como protagonistas a Lynda Díaz, Diego Bravo, la presentadora Natalia Carvajal y los bailarines Yessenia Reyes, César Abarca y Michael Rubí.

Natalia Carvajal llegó enemistada con Diego Bravo a la primera temporada de Mira quién baile, pero rapidito hicieron las paces. Fotografía: Lilly Arce.

Participante y presentadora enemistados

Lo primero que dio mucho de qué hablar el año pasado en el estreno del show de meneos fue la enemistad con la que llegaron al programa Diego Bravo y Natalia Carvajal.

Carvajal no podía ni ver a Diego y hasta bloqueado de Instagram lo tenía porque el creador de contenido publicó en 2021 que a ella la detuvieron en el aeropuerto Juan Santamaría porque intentó salir del país con una prueba falsa de covid-19.

Ese escándalo sacó a Naty de Teletica, quien presentaría una de las temporadas de Nace una estrella. Ambos llegaron con esa sombra a MQB el año pasado, pero rapidito hablaron y se fumaron la pipa de la paz.

“Creí que me iba a hacer el pedo, pero de hecho, nos vimos de frente y me dijo: ‘¿ya me va a perdonar?, ¿qué, ya vamos a hacer las paces?’ y yo le dije: ‘si me desbloquea, sí’”, contó Bravo a este medio en el estreno del programa, en 2024.

Naty también dijo que quiso solucionar las cosas con Diego porque trabajarían juntos en el proyecto y no quería malas vibras.

“Esa energía de odio es mala, pero sí, ahora llegó (Diego) y le hice una broma para romper el hielo porque, obviamente, vamos a trabajar juntos y no quiero tener esa energía en el ambiente”, dijo la guapa en setiembre del año pasado.

Diego Bravo y Yessenia Reyes fueron señalados por Lynda Díaz como resposables de filtrar una supuesta conversación de Michael Rubí hablando mal de ella. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

La bronca más ruda

El programa transcurrió sin sobresaltos durante semanas, pero en la recta final Lynda Díaz armó un alboroto al acusar a Diego Bravo y la bailarina Yesenia Reyes, de filtrar una supuesta conversación de Michael Rubí hablando mal de ella.

Rubí bailaría con Lynda en la gala de intercambio de parejas y según la expresentadora Bravo y Reyes quisieron embarrialarle la cancha con una conversación “falsa”.

César Abarca, quien era el bailarín oficial de Lynda, salió rascando pues la empresaria lo señaló como responsable de filtrar información de cosas que sucedían en su casa de Miami, donde él “vivió” por los ensayos y la imposibilidad de Díaz de quedarse viviendo en Costa Rica esos meses.

La situación provocó roces entre Michael Rubí con Diego Bravo, Yessenia Reyes y César Abarca.

Lynda Díaz hizo pareja con César Abarca en Mira quién baila, pero al final las cosas entre ellos no funcionaron. Fotografía: Lilly Arce.

Lynda le pidió a César renunciar a bailar con ella y Michael decidió no seguir bailando con la exmodelo, lo que la llevó a abandonar la competencia a las puertas de la semifinal. Lynda hasta amenazó con demandar a los bailarines.

Nació el amor

También, en medio de la primera temporada de MQB nació el amor entre el juez español Toni Costa y la modelo y participante del programa, Mimi Ortiz.

Ellos reconocieron que se enamoraron en el programa, pero su romance lo confirmaron en diciembre cuando el show ya había finalizado.

Actualmente, Mimi y Toni siguen juntos y felices, pero mantienen su amor alejado del ojo público, pues su romance fue tan mediático que hasta provocó reacciones de las exparejas del galán español.

¿Qué nos traerá esta nueva temporada del reality? Estaremos con los ojos bien abiertos.