Natalia Carvajal y Diego Bravo ya tuvieron su primer “enjache” dentro de Mira quién baila

Natalia Carvajal y Edgar Silva son los presentadores oficiales de Mira quién baila.

Natalia Carvajal regresó a la televisión nacional este domingo como presentadora principal de Mira quién baila, donde también está participando el youtuber Diego Bravo con el que tuvo un encontronazo tiempo atrás.

Precisamente, estos dos ya tuvieron su primer “enjache” dentro de este nuevo formato de Teletica apenas se vieron en camerinos.

Cabe recordar que Bravo publicó en sus redes sociales, en el 2021, que Natalia había sido detenida en el aeropuerto Juan Santamaría cuando intentaba salir del país con una prueba falsa de covid-19.

Diego Bravo recibió muy buenos comentarios tras su primer baile en Mira quién baila.

Este escándalo provocó que la exmiss Costa Rica 2018 quedara fuera de Teletica, pues ese año iba a presentar Nace una estrella junto con Edgar Silva.

El polémico youtuber contó que, de hecho, pensó que Carvajal lo iba a ignorar durante todo el formato, pero que le sorprendió que en esta primera gala se le acercara a hablarle.

“Creí que me iba a hacer el pedo, pero de hecho, hoy nos vimos de frente y me dijo: ‘¿ya me va a perdonar?, ¿qué ya vamos a hacer las paces?’ y yo le dije: ‘si me desbloquea sí'”, contó Bravo.

La presentadora también nos habló de dicho encuentro y confesó que lo hizo porque no quiere tener un ambiante de malas vibras mientras dure el programa.

Natalia Carvajal regresó a Teletica luego que en el 2021 la sacaran de Nace una estrella donde también iba a ser presentadora.

Naty nos contó que hasta lo enjachó, en ese pequeño momento en el que se toparon.

“Yo soy una persona muy tranquila, no le guardo rencor a nadie y si Diego, en algún momento, quiere conversar conmigo de lo que sea, yo siempre estoy con las puertas abiertas. Esa energía de odio es mala, pero sí, ahora llegó y le hice una broma para romper el hielo porque, obviamente, vamos a trabajar juntos y no quiero tener esa energía en el ambiente. Ya le dije que si baila bien lo desbloqueo”, dijo la guapa.

Por otra parte, Natalia dijo estar muy feliz de regresar a Teletica y de trabajar, por primera vez, junto al “Flaco” Silva.

“La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, ya me hacía mucha falta estar frente a las cámaras y más aquí en Costa Rica que es mi casa, entonces ha sido hermoso. Tenemos un grupo de gente superlinda este año, y estoy segura que nos vamos a divertir mucho”, mencionó.

Ella estará viajando todos los fines de semana para estar en el programa de canal 7, pues en México está trabajando en dos telenovelas como escritoria; en una la historia es de ella, y en la otra es guionista colaboradora, y por eso andará de un país a otro los próximos tres meses.

Berny Madrigal fue el primero en saltar a la pista y al ritmo de merengue encendió el estudio desde el primer momento demostrando que el baile todavía sigue siendo lo suyo.

Los jueces le dijeron que sabe que podía dar más movimiento de cadera en la pista.

Naomi Valle junto con el bailarín mexicano Erick Vásquez fueron los segundos en presentar su coreografía a ritmo de tango que dejó encantado al juez internacional Toni Costa.