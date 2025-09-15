Papá de Mariana Uriarte fue quien más disfrutó de Mira quién baila al terminar su radioterapia

Juan Carlos Uriarte, papá de Mariana Uriarte, era el que más estaba deseando que iniciara la competencia de baile para venir al estudio Marco Picado de Teletica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Juan Carlos Uriarte Sevilla, de 62 años, estaba más que emocionado con el inicio de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB). Su mayor ilusión era poder estar presente en el estudio Marco Picado de Teletica para apoyar a su hija, la maquillista y empresaria Mariana Uriarte, quien este domingo debutó en la pista al ritmo de un sabroso cha cha cha junto con el bailarín Michael Rubí.

La alegría era doble, porque apenas hace diez días don Juan Carlos había tocado la campana de la victoria en el hospital México, luego de concluir con éxito 29 sesiones de radioterapia, tras haber sido diagnosticado con cáncer de próstata a principios de este año.

“Aquí estamos felices para ver bailar a mi hija que sé que no me va a decepcionar. Sé que lo va a dar todo en la pista. María es una de las personas que no le tiene miedo a ningún reto, ninguna de ellas (sus hijas). Y yo aquí estoy para apoyarla”, mencionó el orgulloso padre.

En cuanto a su estado de salud, nos contó que ya se siente mucho mejor a pesar de que los tratamientos fueron algo fuertes.

Don Juan Carlos Uriarte terminó hace diez días su radioterapia y dice sentirse muy bien de salud. (Lilly Arce/Lilly Arce)

LEA MÁS: Mariana Uriarte aceptó entrar a Mira quién baila por dura situación familiar que atraviesan

“Me estoy cuidando porque mis oncólogos dicen que tengo que cuidarme y estoy esperando unos últimos exámenes, pero gracias a Dios, estoy aquí, presente y muy alegre de estar con toda mi familia”, señaló.

Ver a su papá sentado entre el público significó también mucho para Mariana, pues desde que lo diagnosticaron con cáncer ha sido un proceso muy difícil de sobrellevar para ella, ya que siempre lo vio como un hombre muy fuerte y sonriente, y una enfermedad así le baja las pilas a cualquiera.

“Para mí es un regalo enorme tener a mi papá en este primer programa, después de todo lo que vivió con la radioterapia, verlo aquí, sonriente, lleno de energía y compartiendo este momento conmigo es una bendición que mi corazón atesora. Su fuerza, su alegría y su ejemplo, me recuerdan que los milagros existen y que la vida hay que celebrarla en cada paso”, dijo.

Ivonne Cerdas, la exmiss Costa Rica, fue la primera en abrir la pista de baile en esta segunda temporada. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La maquillista además recalcó que bailó no solo por la fundación que representa, sino también por la gratitud de que todo lo han superado juntos en su familia.

Tener a sus papás, hermanas, esposo e hija apoyándola en este concurso significa mucho para ella, pues asegura que todos ellos son “mi motor, mi refugio y mi mayor inspiración”.

“Este sueño también es de ellos, porque cada aplauso, cada palabra de aliento y cada abrazo me recuerdan que nunca camino sola”, mencionó la dueña de la marca de cosméticos costarricense Karamawi.

LEA MÁS: Participante de Mira quién baila vive una de las mayores alegrías de su vida previo a debut en la pista

Mariana Uriarte vive un gran momento previo a su debut en Mira quién baila

Primera gala bien movida

En cuanto a la competencia como tal, la exmiss Costa Rica Ivonne Cerdas y el bailarín mexicano Kevin Vera fueron los primeros en salir a la pista en esta primera gala.

La jueza Isabel Guzmán le dijo estar muy sorprendida de sus movimientos, mientras que el juez español Isaac Rovira mencionó que por fin no ve una miss que parezca una muñeca de porcelana.

Neto Rangel se llevó no solo el aplauso del público sino también del jurado a quien sorprendió con sus movimientos al ritmo de bachata. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Neto Rangel y Jazhell Acevedo salieron después y pusieron a gozar al público al ritmo de bachata. El juez español Toni Costa le advirtió desde ya al brasileño que practique mejor sus pisadas en cada paso.

La doctora Katherine Campbell demostró al ritmo de foxtrot que las agujas no son solo lo suyo, sino que también tiene buen sabor caribeño y mucha elegancia.

LEA MÁS: Mariana Uriarte aceptó entrar a Mira quién baila por dura situación familiar que atraviesan

Thais Alfaro meneó las caderas junto al bailarín Kenneth González, quien es nuevo en esta temporada. (Lilly Arce)

La periodista Thais Alfaro fue la siguiente en bailar junto con el nuevo bailarín de esta temporada, Kenneth González, y lo hicieron al ritmo de salsa.

Su colega Ericka Morera se lució con un sensual baile junto al bailarín Javier Acuña, al ritmo de bolero.

Zoé, la hija de Ericka Morera y Mauricio Hoffmann, llegó con un cartelito para apoyar a su mamá. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Una amenaza desde ya”, le dijo el juez Toni Costa al cantante Jeff On al terminar su coreografía. El venezolano llamó también la atención del juez Mauricio Astorga, quien le dijo que daba gusto ver lo gran artista que es.

Pero el más aplaudido de la noche fue Daniel Montoya, quien con su swing criollo encendió la gala, pero lo hizo aún más con sus cómicos comentarios. De hecho, Costa le dijo que desea verlo llegar a la final.

Daniel Montoya le sacó más de una carcajada al público con sus comentarios jocosos. (Lilly Arce/Lilly Arce)

LEA MÁS: Vea algunas de las mejores imágenes de la primera gala de Mira quién baila

Pocas veces hemos visto a Ítalo Marenco tan serio, pero le tocó meterse en el papel para lucirse al ritmo de tango. Al final de su presentación terminó llorando cuando el juez Mauricio Astorga le recordó lo extraordinarios actores que fueron sus papás.

Ítalo Marenco bailó tango junto a Lucía Jiménez y terminó llorando al final de su coreografía. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Su compañero Randall “Chiqui” Brenes fue el último en salir, dejando a muchos con la boca abierta con sus movimientos, a pesar de que muchos en casa creían que no bailaba mucho.

Al final, la pareja ¡Wow! de este primer programa fue la conformada por Jeff On y Alhana Morales, quienes se ganaron 1.000 dólares para los dos.

La otra semana ya elegirán a las primeras parejas sentenciadas de esta nueva temporada.

LEA MÁS: Ellos son los nuevos bailarines fichados por Teletica para Mira quién baila