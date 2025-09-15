Vea algunas de las mejores imágenes de la primera gala de Mira quién baila

La segunda temporada de Mira quién baila inició oficialmente este domingo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La pista de Mira quién baila (MQB) se volvió a encender este domingo y algunos de los participantes nos mostraron algunas curiosidades previo al arranque de la primera gala.

Al igual que la temporada pasada, las diez parejas lucharán no solo por ganar el primer lugar, sino por ayudar a las diferentes fundaciones que eligieron.

Cabe recordar que los famositicos de este año son: Jeff On, Katherine Campbell, Ítalo Marenco, Thais Alfaro, Ericka Morera, Mariana Uriarte, Ivonne Cerdas, Daniel Montoya, Randall “Chiqui” Brenes y Neto Rangel.

14/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Estudio Marco Picado. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El juez español Toni Costa ya se siente tan tico que hasta pidió lucir un pañuelo típico por la celebración de la Independencia. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Daniel Montoya nos mostró que guarda en su locker y nos contó que le tenía guardada su comida a Tatiana Sánchez porque su bailarina no había podido comer antes de iniciar la gala. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Antes de salir a la pista todos aprovecharon para calentar los músculos en el camerino. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Al igual que la temporada pasada al finalizar el programa darán el programa Mira quién baila que es presentado por el periodista Walter Obando junto con su compañera Minerva Rojas. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Katherine Campbell aprovechó los minutos previos a salir a la pista para conversar y eliminar los nervios. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Edgar Silva y Natalia Rodríguez son de nuevos los presentadores del programa en esta temporada. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El novio de Erick Morera llegó a apoyarla muy bien identificado con su camiseta de teamKeka. (Lilly Arce/Lilly Arce)