Vea algunas de las mejores imágenes de la primera gala de Mira quién baila

La pista de Mira quién baila (MQB) se volvió a encender este domingo y algunos de los participantes nos mostraron algunas curiosidades previo al arranque de la primera gala.
Al igual que la temporada pasada, las diez parejas lucharán no solo por ganar el primer lugar, sino por ayudar a las diferentes fundaciones que eligieron.
Cabe recordar que los famositicos de este año son: Jeff On, Katherine Campbell, Ítalo Marenco, Thais Alfaro, Ericka Morera, Mariana Uriarte, Ivonne Cerdas, Daniel Montoya, Randall “Chiqui” Brenes y Neto Rangel.
