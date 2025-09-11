Farándula

Estos son los ritmos con los que debutarán las nuevas parejas de Mira quién baila

Mira quién baila (MQB) de Teletica inicia este domingo 14, a las 7 p. m., y las parejas ya tienen lista su coreografía

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Mira quién baila
Así quedaron definidas las 10 parejas para el gran estreno de Mira quién baila, segunda temporada. (Teletica/Instagram)

La pista de baile de Mira quién baila (MQB) se encenderá de nuevo este domingo al iniciar la segunda temporada, a las 7 p. m.

Las diez parejas ya tienen lista su primera coreografía con la que demostrarán su agilidad, ritmo y carisma en géneros que van desde el tango hasta la salsa.

LEA MÁS: Ítalo Marenco habla de su negociación con Teletica y de su llegada a Mira quién baila

El reto no será nada sencillo, pues cada dueto deberá debutar con un estilo distinto.

Ivonne Cerdas y Kevin Vera abrirán con un energético de jive.

Parejas de Mira quién baila (MQB), segunda temporada 2025. Teletica Formatos
La exmiss Costa Rica Ivonne Cerdas bailará junto al mexicano Kevin Vera. Teletica Formatos (Redes/Instagram)

Neto Rangel y Jazhel Acevedo le pondrán romanticismo a la pista con una bachata.

Parejas de Mira quién baila (MQB), segunda temporada 2025. Teletica Formatos
El brasileño Neto Rangel competirá junto a Jazhel Acevedo. Teletica Formatos (Redes/Instagram)

Jefferson Donado (Jeff On) y Alhana Morales apostarán por la elegancia de un vals.

Parejas de Mira quién baila (MQB), segunda temporada 2025. Teletica Formatos
Jeff On bailará en esta temporada con Alhana Morales. Teletica Formatos (Redes/Instagram)

Thais Alfaro y Kenneth González se estrenarán con una movida salsa.

LEA MÁS: Ítalo Marenco y María Teresa Rodríguez estarán juntos de nuevo en televisión

Parejas de Mira quién baila (MQB), segunda temporada 2025. Teletica Formatos
Parejas de Mira quién baila (MQB), segunda temporada 2025. Teletica Formatos (Redes/Instagram)

Mariana Uriarte y Michael Rubí bailarán un sabroso cha-cha-chá.

Parejas de Mira quién baila (MQB), segunda temporada 2025. Teletica Formatos
La maquillista y empresaria Mariana Uriarte dará la pelea con Michael Rubí. Teletica Formatos (Redes/Instagram)

Katherine Campbell y Erick Vásquez mostrarán su talento con un foxtrot.

Parejas de Mira quién baila (MQB), segunda temporada 2025. Teletica Formatos
La doctora Katherine Campbell competirá junto al mexicano Erick Vásquez. Teletica Formatos (Redes/Instagram)

Daniel Montoya y Tatiana Sánchez llegarán con el sabor del swing criollo.

Parejas de Mira quién baila (MQB), segunda temporada 2025. Teletica Formatos
El humorista Daniel Montoya lo dará todo en la pista con la bailarina Tatiana Sánchez. Teletica Formatos (Redes/Instagram)

Ericka Morera y Javier Acuña se arriesgarán con un bolero criollo.

Parejas de Mira quién baila (MQB), segunda temporada 2025. Teletica Formatos
La periodista Ericka Morera intentará llegar a la final junto al bailarín Javier Acuña. Teletica Formatos (Redes/Instagram)

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez se dejarán llevar por la pasión del tango.

Parejas de Mira quién baila (MQB), segunda temporada 2025. Teletica Formatos
El presentador Ítalo Marenco hará pareja con la bailarina Lucía Jiménez. Teletica Formatos (Redes/Instagram)

Y el exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes, junto a la experimentada Yessenia Reyes, pondrán a todos a moverse con merengue.

LEA MÁS: Presentaron a María Teresa Rodríguez como nueva ficha de Calle 7

Parejas de Mira quién baila (MQB), segunda temporada 2025. Teletica Formatos
Randall "Chiqui" Brenes competirá con Yessenia Reyes, quien lo hará bailar como nunca. Teletica Formatos (Redes/Instagram)

Cabe recordar que cada domingo los ritmos variarán para cada pareja y que serán calificados por cuatro jueces: los españoles Toni Costa, Isaac Rovira y los actores Isabel Guzmán y Mauricio Astorga.

Los presentadores en esta temporada serán también los mismos del año pasado, Edgar Silva, Natalia Carvajal y Natalia Rodríguez.

Bailarinas de Mira quién baila.
Ellas son las bailarinas oficales de Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

Las 10 parejas deben bailar también un ‘openig’ todas juntas y ya este sábado tendrán su primer ensayo técnico previo a la primera gran gala.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mira quién bailaTeleticasegunda temporada MQB
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.