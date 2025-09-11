Estos son los ritmos con los que debutarán las nuevas parejas de Mira quién baila

La pista de baile de Mira quién baila (MQB) se encenderá de nuevo este domingo al iniciar la segunda temporada, a las 7 p. m.
Las diez parejas ya tienen lista su primera coreografía con la que demostrarán su agilidad, ritmo y carisma en géneros que van desde el tango hasta la salsa.
El reto no será nada sencillo, pues cada dueto deberá debutar con un estilo distinto.
Ivonne Cerdas y Kevin Vera abrirán con un energético de jive.
Neto Rangel y Jazhel Acevedo le pondrán romanticismo a la pista con una bachata.
Jefferson Donado (Jeff On) y Alhana Morales apostarán por la elegancia de un vals.
Thais Alfaro y Kenneth González se estrenarán con una movida salsa.
Mariana Uriarte y Michael Rubí bailarán un sabroso cha-cha-chá.
Katherine Campbell y Erick Vásquez mostrarán su talento con un foxtrot.
Daniel Montoya y Tatiana Sánchez llegarán con el sabor del swing criollo.
Ericka Morera y Javier Acuña se arriesgarán con un bolero criollo.
Ítalo Marenco y Lucía Jiménez se dejarán llevar por la pasión del tango.
Y el exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes, junto a la experimentada Yessenia Reyes, pondrán a todos a moverse con merengue.
Cabe recordar que cada domingo los ritmos variarán para cada pareja y que serán calificados por cuatro jueces: los españoles Toni Costa, Isaac Rovira y los actores Isabel Guzmán y Mauricio Astorga.
Los presentadores en esta temporada serán también los mismos del año pasado, Edgar Silva, Natalia Carvajal y Natalia Rodríguez.
Las 10 parejas deben bailar también un ‘openig’ todas juntas y ya este sábado tendrán su primer ensayo técnico previo a la primera gran gala.