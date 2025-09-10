Ítalo Marenco habla por primera vez de su negociación con Teletica y de llegada a Mira quién baila

Ítalo Marenco hará pareja con la bailarina Lucía Jiménez en la segunda temporada de Mira quién baila de Teletica. (Redes/Instagram)

Ítalo Marenco habló por primera vez de cómo fue ese primer contacto con Teletica que al final lo hizo renunciar a Repretel, donde tenía 11 años siendo una de sus figuras principales.

El presentador será parte de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) y ya muchos lo señalan de favorito y hasta de ganador.

Este fue otro tema del que reveló detalles a pocos días de debutar en la pista junto a su bailarina Lucía Jiménez.

- ¿Cómo se ha sentido en Teletica?

Mirá, como en casa, me han hecho sentir como en casa y eso uno lo valora y lo agradece muchísimo. ¿Qué te puedo decir? No ha habido tiempo de nada, entre ensayos, grabaciones y cositas, estamos como puliendo todo para que salga algo bien bonito y estoy, la verdad, muy feliz, muy emocionado.

- ¿Por qué dice como en casa?

Cuando a uno lo hacen sentir bien, todo el mundo te saluda, hay muchísima gente, camarógrafos que ya conocía, gente que uno quiere mucho, entonces te hace sentir a gusto.

- ¿Cómo fue esa negociación? ¿Hace cuánto fue que lo tentó Teletica?

Fue un par de cafés, se hablaron las cosas y se dio, todo se dio muy orgánicamente y la vida es de cambios y, pues, este es mi cambio.

- ¿Un par de cafés con quién?

Con varios, con varias personas (risas).

- ¿Con la productora de MQB propiamente o alguien con más mando en el canal?

Con el cafecillo. Con gente (risas). Me reuní con gente y ya pudimos hablar. Ya ni me acuerdo (risas).

Este domingo 14 de setiembre ya arranca la competencia en la pista de Mira quién baila (MQB). (Teletica/Instagram)

- ¿Cómo fue ese día de la propuesta laboral?

Lo primero fue llamar a mi esposa, sentarme con Irene, con ellas, hablar y tomar la decisión en familia, que es lo más importante. Estábamos muy cerca del día de la Virgencita de los Ángeles y al día siguiente, pues hice la caminata con fe y le puse todo en manos a la Virgencita, y todo se dio.

- O sea, la propuesta se la hicieron a finales de julio…

Ya ni me acuerdo, tengo que tomar cuculmeca para la memoria (risas).

Uno tiene que ser muy claro en la vida, muy agradecido, como te lo dije antes, yo siempre voy a agradecer donde me abrieron las puertas y la vida es de cambio, es de tomar decisiones, y ahora estoy ya enfocado en otra cosa.

Álvaro Marenco, papá del presentador Ítalo Marenco, le dijo hace tres años que él estaría alguna vez en Teletica.

- Dijo que su papá le había dicho que algún día usted estaría en un programa así, ¿qué recuerda de esa conversación?

A mi papá lo invitó la producción hace añales, a una final de Dancing with the Stars (cuando ganó Lorna Cepeda 2022), yo lo estaba esperando afuera en el carro parqueado, y entró tan feliz a ese carro y me dice: ‘papi, algún día lo voy a ver bailar ahí’. Y al día de hoy tengo que decir que mi papá tenía razón, una vez más.

- ¿Y usted se visualizaba alguna vez en Teletica o en un formato así?

Nunca, nunca, nunca. Yo estaba metido en otra cosa, pero sí lo veía por supuesto.

Ítalo Marenco aseguró que hará todo lo posible para que los espectadores de 'Mira quién baila' se diviertan

- ¿Cuánto ha cambiado su rutina de vida desde entonces?

Mirá, cambió muchísimo la dinámica, pues no estaba en las mañanas y ahora tengo la bendición de alistar a mi hija y acompañarla a la escuela, desayunar con Cindy, que eso casi nunca pasaba, solo los fines de semana, y ya después salir y llegar hasta la pura noche, cambió el horario.

- ¿Cómo siente que le ha ido con los ensayos?

Luchy es una gran maestra, no es lo mismo bailar que montar una coreografía y llevar las cuentas, y Luchy ahí me lleva, ahí me lleva, creo que vamos bien.

Ella tiene una paciencia de ángel, pero a la vez es estricta, a la vez es muy puntual, ella es una maestra nata.

ítalo Marenco confesó que ahora pasa más tiempo con su esposa Cindy Villalta y su hija Irene y eso lo tiene muy feliz.

- ¿Ya la conocía de antes?

Sí, con Luchy tenemos una linda amistad y cuando supe que era ella, le di muchas gracias a Dios.

- Le toca tango en la primera gala, imagino que nunca lo ha bailado, ¿cierto?

Nunca en mi vida he bailado tango, no sabía, tuve que empezar a ver videos, a informarme un poquito más, ojalá les guste.

Tengo que meterme en el papel y contenerme, es una coreografía donde hay que mostrar mucho, porque tiene mucho drama, aquí que ya es meterse en el papel.

Ítalo Marenco anunció su participación en MQB en sus redes

- ¿Se siente el favorito de la temporada como dice la gente? ¿Qué dice a eso?

Para nada, soy uno más. Voy a ir a disfrutar. Yo estoy muy orgulloso de todos mis compañeros porque nos matamos ensayando para darlo todo el domingo, que eso es lo más bonito. Eso es lo más lindo que tiene esta competencia, que agarran a alguien de cero y lo ponen a bailar, entonces, para nada me siento el favorito.

- ¿Cuál ritmo está esperando bailar?

No sé, quiero dedicarle un baile a mis papás, pero tiene que ser como un contemporáneo, pero ahorita no tengo idea cómo se baila, ahorita estoy con el tango y estoy enfocado en, por lo menos hacerlo bien. Los ritmos latinos me gustan mucho, la salsa, merengue y la bachata, pero lo que se venga.

- ¿Cómo le ido con los zapatos de baile?

Durísimos, tengo tanto tiempo jugando fútbol que ya los quesillos (pies) están acostumbrados a llevar palo, pero sí se termina con los dedos hinchados.

- ¿De momento nada de lesiones?

Un poquito dolor de espalda, las piernas cargadillas, pero vamos día a día, vamos bien.

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez son la pareja favorita de muchos y desde ya los ven en la final. (redes/Facebook)

- ¿Quién lo va a acompañar en esta primera gala?

Voy con Cindy, con Irene, creo que me acompañará mi hermana y mi sobrina. Sí, creo que esa va a ser la barrita.