El conmovedor legado del padre de Ítalo Marenco: su arte brilla en el extranjero

Ítalo Marenco y don Álvaro Marenco son muy unidos y no pierden la fe del milagro. Cortesía.

Este sábado sería un día muy especial para el actor Álvaro Marenco ya que un proyecto del que fue protagonista se acaba de estrenar.

Se trata del corto “Como un desconocido”, obra del mexicano Eric Muñoz, que protagonizó Marenco.

Muñoz nos contó que, aunque esta producción la hicieron en el 2020, este sábado fue parte de un importante festival en Brasil.

“En su momento ganamos un premio y todo y ahora lo doblaron en portugués y lo exhibieron en ese país. Es un corto muy lindo que habla sobre el maltrato que sufren muchos adultos mayores”, nos contó Muñoz.

El proyecto cuenta la realidad de muchos adultos mayores en Latinoamérica y cómo sin querer y por cosas de la vida, terminan por ser casi desconocidos por sus familias.

Este sábado muchos brasileños pudieron disfrutar esta conmovedora historia en el Festival de Cine de la Inclusión en Sousas, Campinas. Si usted quiere ver la obra protagonizada por el papá de Ítalo Marenco, puede buscarlo en YouTube.

Aquí se lo presentamos también: