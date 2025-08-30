Ítalo Marenco bailará con Lucía Jiménez y seguidores de Mira quién baila explotan por este motivo

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez bailarán juntos en Mira quién baila 2025. (redes/Facebook)

Oficialmente se dieron a conocer cómo quedaron formadas las 10 parejas de baile de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) y en redes sociales le están tirando a la producción por la bailarina que le pusieron a Ítalo Marenco.

Al expresentador de Giros le tocará bailar con la experimentada y campeona mundial de salsa Lucía Jiménez y eso encendió la polémica entre los televidentes en redes sociales.

“Se nota que todo está arreglado. Qué cansado lo mismo de siempre”, escribió Janice Cascante Acuña en la página de Facebook del programa.

Así quedaron las 10 parejas de Mira quién baila, segunda temporada. (redes/Facebook)

“Yo sé lo buena y excelente que es Lucia, pero disimulen un poco el favoritismo, siempre es lo mismo. Ítalo prácticamente ya es el ganador y justamente se lo ponen a ella”, publicó Ivonne Carvajal Jiménez.

“¿Por qué siempre ponen a Lucia con el más popular y que se cree que va bailar mejor, para durar más en la competencia? Igual pasa con Javier. Para mí sería al revés, pongan a la que baila mejor con el participante que creen que le cuesta el baile para que pueda sobresalir en el concurso", señaló Flor María Garro Castro.

“Qué pecado, a Tati siempre le ponen los malitos”, escribió otra seguidora de nombre Keylin Mora.

“Alhanna y Jeff On son muy fuertes también. No se debe menospreciar a las otras parajes, creo que va haber muy buena competencia”, escribió Olga Vargas Artavia.

Así les dieron la noticia de su bailarín a los participantes de MQB

El resto de parejas quedaron definidas de la siguiente manera:

Mariana Uriarte con Michael Rubí

Ivonne Cerdas con Kevin Vera

Neto Rangel con Jazhell Acevedo

Jeff On con Alhanna Morales

Thais Alfaro con Kenneth González

Ericka Morera con Javier Acuña

Katherine Campbell con Erick Vásquez

Daniel Montoya con Tatiana Sánchez

Randall “Chiqui” Brenes con Yessenia Reyes

Ítalo Marenco con Lucía Jiménez

Este viernes tanto famosos como bailarines debieron presentarse en Teletica por la tarde para conocer quién bailaría con quién y después todos disfrutaron de una cena en la misma pista de baile de MQB, invitados por Teletica.

El único que no estuvo presente fue el bailarín Michael Rubí, quien este viernes se devolvió a México porque el sábado debe bailar en uno de los conciertos de Gloria Trevi, pero ya el domingo estará de regreso en Costa Rica para iniciar con los ensayos el lunes 1 de setiembre.