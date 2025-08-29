Así quedaron definidas las 10 parejas de la nueva temporada de Mira quién baila

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) está cerca de iniciar y ya anunciaronn con quién bailará cada famoso. (redes/Instagram)

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) cada vez va agarrando más forma para su gran estreno.

Teletica Formatos ya dio a conocer cómo quedaron formadas las 10 parejas que competirán en la pista de baile a partir del domingo 14 de setiembre.

La producción anunció que los bailarines y participantes quedaron emparejados de la siguiente manera:

El humorista Daniel Montoya bailará con Tatiana Sánchez.

La periodista Ericka Morera competirá con Javier Acuña.

El exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes hará pareja con Yessenia Reyes.

Mientras que la maquillista Mariana Uriarte se moverá con Michael Rubí.

El cantante Jeff On será pareja de Alhanna Morales.

Por su parte, el dj y bailarín brasileño Neto Rangel luchará por ganar junto a Jazhell Acevedo.

A la exmiss Costa Rica Ivonne Cerdas le tocará bailar con Kevin Vera.

A Thais Alfaro, presentadora de Buen día, le tocará competir con el bailarín Kenneth González.

A Katherine Campbell, hermana del futbolista Joel Campbell, le asiganaron a Erick Vásquez.

Y finalmente, al presentador Ítalo Marenco le tocará luchar por el primer lugar junto a Lucía Jiménez.

Ellos serán los 10 bailarines de Mira quién baila 2025. (Instagram/Instagram)

Los famosoticos se enteraron hasta ahora sobre quién será su pareja y ya el lunes deberán empezar con los ensayos para la primera gala.

Precisamente, este viernes llegaron al país los bailarines mexicanos Erick, Jazhell y Kevin, quienes también estuvieron en la primera temporada.

Otro que llegará a Costa Rica este sábado es el bailarín español Isaac Rovira, quien será juez de nuevo, mientras que su colega Toni Costa ya tiene varios días acá. Los otros dos jueces serán igualmente el actor Mauricio Astorga y la actriz y bailarina Isabel Guzmán.

Mira quién baila será presentado por Edgar Silva y Natalia Carvajal, mientras que Natalia Rodríguez estará encargada de redes sociales y entrevistas detrás del escenario.