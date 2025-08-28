Jeff On nos reveló la táctica que usó Teletica al ficharlo para Mira quién baila

Jeff On mostrará su talento para el baile en Mira quién baila (Instagram)

Tras brillar en Nace una estrella y ganarse el apoyo de miles de ticos con su voz, ahora Jefferson Alfredo Donado Lara, conocido como Jeff On, está listo para un nuevo reto en televisión de la mano de Teletica.

El venezolano quedó en segundo lugar de la edición del 2023 de Nace una estrella y, aunque no ganó, su vida cambió por completo y ahora es uno de los artistas más seguidos del país.

Tras poco menos de dos años lejos de la televisión, Teletica volvió a convocar a Jeff, pero ahora, en lugar de deleitar con su voz, tendrá que hacerlo en la pista de Mira quién baila.

Él nos confesó que está muy agradecido con el canal y que sospechaba que lo podían tomar en cuenta desde el año anterior cuando lo llamaron para bailar con invitado especial, en una de las galas de la primera temporada.

“Yo fui la temporada pasada como bailarín invitado, en una de las galas. Creo que durante varias galas invitaron a varias personas. Entre ellas estuvo Zorán (ganador de una temporada de Nace una estrella) estuvo también estuvo Ligia Madrigal, quien subió al Everest. Entonces hubo varios, entre ellos estuve yo. Creo que ahí ya me estaban midiendo. Y ahora llegó la iniciativa, llegó la invitación y yo, obviamente, con todo el amor del mundo, la acepté”, nos contó.

El sudamericano agregó que le gustó mucho que lo tomaran en cuenta porque más allá del baile y la exposición, uno de los principales objetivos del formato es dar ayudas a causas sociales.

“El tema que también me gusta es que siempre llevamos en los hombros alguna institución benéfica. Entonces eso también fue un plus para estar en esto y aceptar”, mencionó.

Jeff asegura que siempre le ha gustado mucho bailar, y en su familia, como buenos latinos, tienen mucho sabor en el cuerpo.

“A mí me encanta bailar, desde pequeño. En mi casa siempre se bailó en muchas fiestas, pero todo siempre muy popular, de fiesta, nada académico. Siempre solo para disfrutar, una salsa con la prima, con la abuela, la mamá y uno ahí le iba agarrando el saborcito”, recordó.

Aunque no es bailarín profesional, él tiene claro que ritmos latinos se le van a facilitar más, tal y como lo demostró durante las presentaciones más movidas del programa de canto, donde a pesar de que no era lo principal, mostró que tiene mucha habilidad para moverse.

“Siento que en los ritmos latinos me defiendo bien, obviamente ya en temas de vueltas y piruetas estoy en cero, pero por lo menos ahí sigo el compás y el ritmo, igual en el pop. Se pueden complicar los contemporáneos, más lentos y el swing criollo que ahí soy nuevo”, explicó.

Él espera disfrutar esta experiencia al máximo y también poner todo de su parte para que la gente también lo haga en su casa, por lo que promete mucho baile, compromiso y entretenimiento.

Nace una estrella le cambió la vida

Jeff On ya mostró un poquito de su talento para el baile en Nace una estrella (MAYELA LOPEZ)

A Jeff su primera experiencia con Teletica le cambió la vida y ahora tiene que abrir espacio para esta nueva oportunidad.

“Desde Nace todo ha sido maravilloso, estoy completamente agradecido con lo que está sucediendo en mi vida, no era algo que yo divisaba hace dos años y han pasado muchas cosas después de mi presentación en Nace una estrella porque mi premisa también fue hacer todo sin expectativa, entonces trato de hacer las cosas sin expectativa, doy lo mejor, espero resultados, si vienen, bendito Dios y creo que han venido muchísimos, muchísimos buenos resultados, por eso lo agradezco muchísimo”, comentó.

Esos frutos se ven en mucho trabajo, conciertos, presentaciones y más.

“Tuve que hacer a un lado muchos compromisos para asumir este, que con todo el gusto lo hago porque son oportunidades que no se tienen en todo momento. Por dicha, muchos de mis clientes fueron compresibles en moverme fechas, cancelar en algunos casos”.

Jeff todavía no sabe con quién bailará en el programa, hecho por lo que no ha empezado a ensayar, pero su pareja no será mayor problema porque por diferentes trabajos ha conocido a algunas de las bailarinas como Lucía Jiménez y Alhana Morales.

La segunda temporada de Mira quién baila arrancará el 14 de setiembre.