¿Por qué Teletica cambió Dancing with the Stars por Mira quién baila? Productora responde sin rodeos

La actriz colombiana Lorna Cepeda y el bailarín Michael Rubí fueron los campeones de la última temporada de Dancing with the Stars. (Lilly Arce Robles.)

Luego de que Teletica hiciera oficial el martes que este año producirá el reality de baile Mira quién baila (MQB) en lugar de Dancing with the Stars (DWTS), la duda que le surgió a mucha gente fue el por qué de ese cambio.

A las personas les resultó sorpresivo el anuncio ya que DWTS llevaba 10 años de ser parte de esa televisora que, a lo largo de ese tiempo, produjo siete temporadas de la competencia de “ballroom”. La última emisión fue en el 2022.

Por esa curiosidad que despertó el cambio entre el público fue que La Teja conversó con la productora de Teletica Formatos, Vivian Peraza, quien explicó sin ningún rodeo el por qué el canal del trencito “le dio vuelta” a DWTS con MQB.

Según Peraza, el nuevo formato se alinea más con los gustos musicales y bailables de los ticos y eso fue lo que determinó el descanso de Dancing y el estreno de MQB, que debutará en la pantalla del 7 el domingo 15 de setiembre, a las 7 de la noche.

“Estamos apostando a que el baile sea más latino, en que se puedan bailar más géneros que los ticos conocen y salirnos un poco del quickstep y foxtrot que tal vez eran ritmos un poco ajenos a los costarricenses. Apostamos por volver a esa esencia de que el tico pueda verse en criollo, bachata, salsa…, que pueda ver una samba bailada como se baila acá y no como lo establece el ‘ballroom’”, mencionó Peraza.

El “ballroom” o baile de salón era el protagonista en DWTS, de ahí que muchos de los ritmos conocidos por nosotros se bailaran distinto a cómo se hacía normalmente en Costa Rica, algo que resultaba un poco ajeno para el público local.

Sobre si el nuevo formato desaparece por completo el “ballroom” de la competencia, Vivi mencionó que no, pero que no serán los ritmos que predominen en la gala. “En la mayoría del programa vamos a tener géneros latinos dominando. Antes, un reguetón en ‘ballroom’, por ejemplo, se bailaba como salsa, ahora se va a bailar como reguetón”, afirmó la productora.

Mira quién baila es un programa de baile con un sabor más latino, por lo que es más cercano al público tico, dice Teletica. (Instagram)

Dueños de Mira quién baile son viejos conocidos de Teletica

Otro aspecto que pesó en el cambio es que MQB es propiedad de los mismos creadores de Tu cara me suena y Spelling Bee, dos producciones que Teletica Formatos ya ha adaptado con mucho éxito para el país.

“Sentimos que tiene todos los componentes que al público le gusta porque va a ver reality puro. A partir del programa 6 ya los participantes empiezan a bailar dos ritmos y a partir de la 9, tres ritmos. Este programa es más baile y estamos tomando un riesgo mayor sobre lo que hacíamos, pero sentimos que sí va a gustar”, destacó.

Teletica se hizo con el nuevo formato hace apenas dos semanas y en un mes tienen que tener todo listo para salir al aire.

“Hemos corrido bastante, honestamente, pero todo eso siempre llega a sacarnos de nuestra zona de confort. Hemos estado en bastantes reuniones con los dueños de la franquicia y como siempre esta etapa es de mucho corre corre, pero es bastante enriquecedor para nosotros”, dijo.

Vivian Peraza es la encargada de producir los grandes formatos de Teletica. (Instagram)

Mira quién baila es muy diferente a Dancing

En cuanto a más diferencias de MQB respecto a DWTS, Peraza habló del tema benéfico y del formato de eliminación. “En este programa los jueces no hacen una puntuación, o sea, no van a haber paletas; simplemente hay comentarios con respecto al trabajo que presentaron y, al final del programa, los jueces van a escoger a las dos parejas que van a la zona de eliminación y para esas dos parejas se abren votaciones y el público elige quien continúa en competencia. En Dancing, las votaciones se abrían para todas las parejas”, explicó.

Asimismo, el panel de jueces valora en sus decisiones temas como química entre la pareja, vestuario, entre otras cosas que el formato de DWTS no tomaba en cuenta.

La productora también subrayó el fin benéfico de MQB y que DWTS no tenía. “Cada famoso tiene que hacerse padrino de una fundación. Se van a ayudar a 11 fundaciones porque todos los eliminados más los tres ganadores van a tener premio. Cada eliminado recibirá 3 mil dólares para su fundación y habrá un gran premio para el primer, segundo y tercer lugar en la gala 12, que será la final. Toda la plata que ellos ganen va para la fundación”, puntualizó.

Mira quién baila debutará con Lynda Díaz, Vanessa González, Naomi Valle, Libni Ortiz, Janeth García y Lisbeth Valverde como protagonistas. A ellas se suman Diego Bravo, Luis Montalbert, Marvin Hidalgo, Berny Madrigal y Austin Berry.

Lynda Díaz, Austin Berry, Naomi Valle y Luis Montalbert serán parte de la primera temporada de Mira quién baila. (Archivo)

El programa será presentado por Édgar Silva, Natalia Carvajal y Natalia Rodríguez; y el panel de jueces se renovó por completo respecto al de DWTS debido a los nuevos requerimientos de calificación.

Como jurados estarán el actor Mauricio Astorga, la cantante y actriz Isabel Guzmán, y los bailarines y coreógrafos españoles Isaac Rovira y Toni Costa.