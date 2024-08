Lynda Díaz confiesa los acuerdos con Teletica para estar en el programa “Mira quién baila”

Lynda Díaz contó que su esposo Anthony Alonso ya la metió a clases de baile, le compró vitaminas y que la acompañará a cada gala. (Instagram)

Lynda Díaz será una de las figuras conocidas que estarán en el nuevo programa “Mira quién baila” que Teletica estrenará el próximo 15 de setiembre.

La expresentandora confesó que desde ya está en un puro nervio y apenada porque hace mucho no está en un reality así y por ser “la más vieja de todos”.

Según contó, la propuesta se la hicieron hace tan solo unas semanas y tras poner algunas condiciones, dijo que sí.

Lo que la tiene más preocupada es que se siente como “herrumbrada” porque hace mucho no baila, pero ya se inscribió en una academia de baile en Florida, Estados Unidos, donde vive con su pareja Anthony Alfonso. Dicho sea de paso, su espos es el que más la motivó para que aceptara la invitación del 7.

“A mí me da muchos nervios, yo soy la más viejita del grupo, para empezar, yo ya tengo 52 años y aunque uno se mantiene y me pongo mis cremitas y todo, me da una pena. Yo sé es una experiencia muy bonita, porque así fue cuando bailé en Dancing, que eso fue en 2016″, confesó.

Eso sí, asegura que está tan entusiasmada con la idea de aprender a bailar que ya se fue a comprar tres pares de zapatos de baile profesional para ir calentando motores.

Los que no están como muy contentos, y más que todo porque les preocupa que se lesione y que esté viajando tanto, son sus hijos Lynda Liz y los gemelos Gary y Tiffany. Según dijo, con Nicole “Coco” Roper si no ha hablado al respecto, porque están algo distanciadas.

Voy a bailar por todas las señoras de 40 para arriba y por todas las mujeres que nos han dicho que a cierta edad ya no se puede porque está muy vieja” — Lynda Díaz, expresentadora

Será un ir y venir

Entre los acuerdos con los que llegó con Teletica Formatos para estar en la pista de bailes es que le permitan ensayar con su bailarín en su casa en Estados Unidos. Es decir, el coreógrafo con el que le toque competir se irá a vivir unos días donde ella.

Lynda mencionó que no puede descuidar del todo su nuevo emprendimiento, que es su propia línea de maquillaje, cremas y demás, por eso ensayarán en un estudio cerca de su casa y estarán viajando a Costa Rica los viernes y se devolverán los lunes mientras dura su participación.

Obviamente, su esposo viajará con ellos para apoyarlos desde la zona del público dentro del estadio Marco Picado.

Lynda estuvo de invitada una gala en Dancing with the Stars 2016 y le tocó con el bailarín David Hernández. (Mayela López)

Además, estarán hospedados en un hotel cerca del canal para asistir a los ensayos previos, pues el programa será en vivo cada domingo a las 8 p. m.

La exmodelo también dice estar muy emocionada porque siente que ahí liberará estrés y por el hecho de tenerse que poner los vestidos brillantes que se usan en este tipo de competencias.

“Una vez leí un lema: ‘bailar para sanar el alma’, y esto para mí va a ser una de las mejores terapias que yo he podido recibir para el estrés y para liberar tantas cosas y poner a trabajar la mente en algo diferente que uno no está acostumbrado”.