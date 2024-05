¿Qué hace el esposo de Lynda Díaz? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué le molesta de ella?

Lynda Díaz y su esposo Anthony Alfonso

Lynda Díaz se casó hace exactamente dos años con el cubano-estadounidense Anthony Alfonso, pero ¿qué hace él?, ¿cómo se conocieron? y ¿qué es lo que más le incomoda de la expresentadora?

Esas y muchas preguntas más respondió la puertorriqueña, quien vivió muchos años en Costa Rica y que ahora disfruta de su vida de recién casada en Miami, Estados Unidos.

Por primera vez la exfigura de Teletica se sentó junto a su esposo para hablar de su vida privada frente a sus seguidores de Instagram.

Además, para contar sobre el proyecto que emprendieron juntos que vendrán a promocionar al país el próximo 19 de mayo.

Para empezar, ella contó que se conocieron a través de una plataforma en la que se busca pareja y que se inscribió por insistencia de su mamá porque no quería verla más sola y sin un hombre que la cuidara.

“Nos conocimos on line en una aplicación que se llama Match, es muy famosa aquí en Estados Unidos y cuesta superbarato formar parte de esa aplicación. Mi mamá insistía porque yo estaba soltera y muy decepcionada, porque ustedes saben que ya me había casado anteriormente (en tres ocasiones), pero nunca tuve suerte en ese aspecto del amor, siempre me salían como cosas raras, pero bueno, mi mamá me insistió que me metiera en la aplicación y le dije que lo iba a tener por una semana y que si en una semana no conocía a alguien que de verdad me llame la atención, que valga la pena, que ya no me molestara más con el tema de entrar a Match”, recordó.

Lynda Díaz se casó en abril de 2023 luego de un año de andar con el gringo-cubano. (Instagram)

Según dijo, 20 dólares fue lo que pagó para ingresar a la aplicación y de una hizo clic con Alfonso, a quien llama su alma gemela y cuenta que es un hombre muy bueno y que la respeta mucho.

El vacilón es que luego de días de intercambiar mensajes, cuando ya se pusieron de acuerdo para verse en persona por primera vez no pudieron porque él salió positivo a covid-19. Sin embargo, esa noche Lynda sí salió con otro hombre que también había conocido en la aplicación, como dice el dicho, para no quedar vestida y alborotada.

Farmacéutico y empresario

La exmodelo además contó que su esposo, de 62 años, nació en Estados Unidos, pero que sus padres son cubanos y que por eso él habla tan bien el español.

Él es farmacéutico, pero ya está retirado y, según mencionó, solo estuvo casado en una ocasión, tiene dos hijas de 34 y 32 años y dos nietos. También contó que su madre aún está viva, lo que lo hace muy feliz.

“Yo estudié Farmacia porque en realidad mi papá quería que alguien estudiara algo de medicina y yo le dije: ‘bueno, déjame entrar a Farmacia a ver’, y tomé la primera clase de química y me encantó. De ahí en adelante seguí estudiando y terminé la carrera a los cinco años y pico y empecé a trabajar como un farmacéutico ponchando medicinas, cuando tenía como 28 años y tenía pelo”, dijo Anthony, quien por lo visto es bien alegre y vacilador como los cubanos.

También confesó que el trabajar metido en una farmacia se le hacía aburrido y que 10 años después sacó un máster en negocios que lo llevó a emprender y se abrió su primera empresa que era de fabricación de medicinas y suplementos.

“Después de mucho trabajo y la ayuda de muchas personas, logramos levantar un negocio que es uno de los más grandes en la fabricación de medicinas, cápsulas, cremas, pastillas, polvos, suplementos”, agregó.

Lynda Díaz y Anthony Alfonso tienen otra casa en Aspen, Colorado, pues les encanta la nieve.

En el 2014 vendió la compañía a otra marca más reconocida y después decidió invertir en otros negocios y actualmente tiene una panadería con sus hijas en Miami, que según dijo Lynda, venden la repostería cubana más rica que ha probado.

Lynda mencionó que cuando su mamá lo conoció pasó por una gran vergüenza porque ella pensó que su pareja había llegado en “un barquito” a Estados Unidos y que entre ellos vacilan con eso.

El galán de la exreina de belleza también reveló que una de sus pasiones es la pesca e ir a la montaña más que la playa.

Fueron los 20 dólares mejor invertidos en mi vida” — Lynda Díaz, exmodelo

Negocio juntos

Anthony mencionó durante la transmisión que cuando se estaban conociendo, Lynda le comentó que quería hacerse su propia marca de cremas para el rostro y que él encantado se ofreció a ayudarla con tal de seguirla viendo.

Hace unos meses ella anunció su marca de productos de belleza Holie Marie Beauty, que vende por internet, y que es un negocio que tienen juntos.

“Anthony es de las personas más llevaderas que ustedes puedan conocer, de puro corazón, de puro corazón. Yo te digo: ‘mi amor, vamos al mall hoy’ y usted: ‘vamos pa’l mall’, ‘quiero ir a comer a tal lugar’, y usted es: ‘vamos para allá'. Yo creo que nunca me ha dicho: ‘no, no quiero ir’, sos supercomplaciente conmigo, peleamos, pero poquitico, casi nunca peleamos o es una discusión al mes por alguna bobería”, dijo Díaz.

Lynda ahora es esteticista y recién sacó su propia marca de productos de belleza.

El esposo de la exmodelo reconoció que lo único que casi no le gusta de ella es que es muy celosa y que él ni motivo le da.

“Yo no le doy ninguna razón, yo soy un hombre fiel”, recalcó.

“Yo siempre he sido celosa, lo que pasa es que yo soy así y cuesta mucho, la mayoría de mujeres somos celosas”, le replicó ella.

Lynda también habló de sus otros tres matrimonios y que una de las cosas que más ama de su actual esposo es que quiere mucho a sus cuatro hijos.