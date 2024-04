En medio de lágrimas Coco Roper confiesa que tiene mucho miedo de lo que viene para ella

Coco Roper, hija de Lynda Díaz, habló del miedo más grande que siente.

Coco Roper abrió su corazón para hablar de un tema que la tiene aterrada.

La influencer hace algún tiempo había dado a conocer que se tenía que someter a dos trasplantes (de intestinos y de riñón) para combatir las infecciones y, además, evitar que los tubos de nefrostomía (sonda que se puede colocar en el riñón para facilitar el drenaje de la orina) se le bloqueen.

Ante esta situación, la creadora de contenido expresó qué es lo que más la aterra.

“Cuando pienso en mis trasplantes, lo que más me da miedo, me aterra, es cómo voy a recuperarme tres meses de un trasplante para volver a otro y meterme tres meses más. ¿Quién va a estar aquí para ayudarme? ¿Quién me va a ayudar a bañarme? ¿Quién va a ayudarme con mi hija? No lo sé, no lo sé, no es cualquier persona la que puede venir y soltar una o dos semanas de su vida”, expresó.

La querida sobreviviente cáncer manifestó que ha puesto en duda hacerse los trasplantes.

“Me da miedo, he estado en momentos donde pienso en no hacerme los trasplantes por el simple hecho de que el proceso de recuperación me aterra y eso es fatal, porque no quiero que el miedo me frene, y, menos, un miedo de esos me frene para tomar la mejor decisión para mi futuro”, detalló.

La hija de la empresaria Lynda Díaz confesó que va a trabajar en el miedo, y que por eso va a seguir adelante, porque quiere tomar la mejor decisión para ella.

“El miedo puede estar ahí y estar presente, pero a veces, se trata de aceptarlo y hacerlo a pesar de que esté ahí. Voy a seguir a pesar del estrés, del dolor físico y emocional, hasta que no pueda más”, concluyó.