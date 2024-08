Canal 7 habría subido al vagón de Mira quién baila a estos otros famositicos

Lisbeth Valverde, miss Costa Rica 2023, sacará los prohibidos en la pista de Mira quién baila. (Instagram)

Canal 7 está a pocas semanas de encender los motores de la primera temporada de Mira quién baila y más nombres de famositicos que participarán en el nuevo programa de meneos comienzan a surgir.

La nueva competencia de baile de la televisora del trencito iniciará el domingo 15 de setiembre, a las 7 de la noche, y en el vagón de la nueva producción del 7 ya están encaramados los elegidos.

LEA MÁS: Tenemos los nombres de los primeros famositicos fichados por canal 7 para su nuevo programa Mira quién baila

El viernes pasado, La Teja adelantó que es un hecho que en Mira quién baila (MQB) participarán el youtuber y creador de contenido, Diego Bravo; la sensualísima modelo y bailarina, Libni “Mimi” Ortiz; la empresaria y exmodelo, Lynda Díaz, y la periodista y expresentadora de tele, Janeth García.

Pero en las últimas horas más nombres comenzaron a surgir. Este medio conoció que otros rostros conocidos del país que sacarán los prohibidos en la pista – que busca hacerse tan famosa como la de Dancing with the Stars (DWTS)- son la boxeadora Naomi Valle, la cantante Vanessa González y la miss Costa Rica 2023, Lisbeth Valverde.

En el lado de los hombres, además de Bravo, fueron fichados el exfutbolista y exesposo de Glenda Peraza, Austin Berry; el narrador y comentarista taurino, Marvin Hidalgo (integrante de Toros Teletica) y el cantante Luis Montalbert.

Marvin Hidalgo, narrador y comentarista taurino de canal 7, también estará en Mira quién baila. (Instagram)

Diego Bravo responde: ¿Estará en Mira quién baila?

Hasta el momento Teletica Formatos no ha oficializado los nombres de ninguno de ellos, pero esa confirmación está más cerca que nunca, pues los nombres de las estrellas bailarinas que estrenarán el programa en el 7, ya se esparcieron por los pasillos de la televisora.

La Teja le consultó, por ejemplo, a Diego Bravo si era cierto que aceptó mover el esqueleto en televisión nacional en MQB y aunque no lo descartó, tampoco lo aceptó.

“Cuando el río suena, piedras trae. Me gusta el baile, pero nunca lo he llevado a un nivel profesional. Sería todo un reto”, afirmó Bravo tras consulta de este medio.

LEA MÁS: Canal 7 transforma su gran estudio para nuevo programa de baile que no es Dancing With the Stars

Otros de ellos también fueron contactados, pero no quisieron referirse al tema, lo que hace aún más evidente ese “secreto a voces” que tanto guardó Teletica.

La boxeadora Naomi Valle, hermana de Yokasta Valle, también moverá el esqueleto en Mira quien baila. (Marvin Caravaca)

MQB reemplazará este año al gustado DWTS que canal 7 produjo y transmitió por primera vez en el 2014.

Durante ese tiempo, Teletica Formatos realizó siete temporadas de DWTS, pues en los años 2020 y 2021 (época de pandemia), el canal no produjo el gustado show de baile de salón.

La Teja intentó hablar con Vivian Peraza, productora de Teletica Formatos, para saber más sobre el nuevo programa, pero no fue posible contactarla al cierre de esta publicación.