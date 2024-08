Tenemos los nombres de los primeros famositicos fichados por canal 7 para su nuevo programa Mira quién baila

Mira quién baila se ha transmitido con mucho éxito en la televisión hispana de Estados Unidos y en México. (Instagram)

Ya comenzaron a salir los nombres de algunos de los famositicos elegidos por Teletica Formatos para participar en la primera temporada de Mira quién baila (MQB).

El show de meneos reemplazará a Dancing with the Stars (DWTS) este 2024 y, de hecho, el estudio Marco Picado de Teletica ya se comienza a transformar para la nueva producción.

LEA MÁS: Canal 7 transforma su gran estudio para nuevo programa de baile que no es Dancing With the Stars

La Teja supo este viernes cuatro de los nombres que ya están confirmados para participar en la competencia, que tendrá sello más latino, pues ese formato es una adaptación para Latinoamérica de DWTS.

Según nuestros informantes, quienes están muy de cerca del nuevo programa, canal 7 ya fichó a la periodista Janeth García, a la modelo Libni “Mimi” Ortíz, a la empresaria y exmodelo Lynda Díaz y al youtuber Diego Bravo como concursantes.

Diego Bravo bailará en Mira quién baila. (Instagram)

Esos cuatro ya están de fijo dentro de la primera temporada del nuevo programa. Hay un quinto nombre en el aire, el de la cantante Vanessa González, pero de ella aún no hay certeza de que sí vaya a estar.

LEA MÁS: Así fue el paso de 7 años de Keyla Sánchez por Teletica

MQB se comenzaría a transmitir el domingo 8 de setiembre a las 7 de la noche.

Libni "Mimi" Ortíz volverá a canal 7 para bailar. Ella fue bailarina de El Chinamo hace muchos años. (Instagram)

Las intenciones de la televisora del trencito con este nuevo reality de baile son perseguir el mismo éxito de DWTS, que se convirtió en uno de los programas favoritos de los costarricenses y por donde desfilaron como participantes exdiputados, exfutbolistas, diplomáticos, estrellas de la televisión internacional y, por supuesto, muchos famositicos.

LEA MÁS: Teletica alista un programa de baile y pareciera que Dancing With the Stars quedará en el olvido

Janeth García llevará toda su belleza y energía a Mira quién baila Costa Rica. (Instagram)