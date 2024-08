Canal 7 transforma su gran estudio para nuevo programa de baile que no es Dancing With the Stars

Mauricio Hoffmann participó en la última temporada de Dancing with the Stars, que Teletica Formatos transmitió en el 2022. (Lilly Arce Robles.)

Canal 7 ya transforma su principal estudio, el Marco Picado, para el estreno de su nuevo programa de baile que, dicen, no será Dancing With the Stars (DWTS).

La Teja supo hace unos días que Teletica Formatos habría cambiado la competencia de “ballroom” por otra igual de mediática y con famositicos, que se ha transmitido con mucho éxito en la televisión hispana de Estados Unidos y en México.

Mira quién baila es el nombre del nuevo programa que estrenaría canal 7 el domingo 8 de setiembre; un reality show de “meneos” conocido por ser la adaptación latina de DWTS.

Vivian Peraza, productora de Teletica Formatos, mostró este jueves cómo avanza el montaje de la escenografía para el nuevo show televisivo en una historia que compartió en su Instagram.

Así se transforma el Marco Picado para el nuevo programa de baile de Teletica

En la grabación se observa a varios trabajadores montando el escenario principal, las graderías y la pista del show; eso sí, no hay detalles que alimenten más el rumor de que DWTS no va más.

Ya en los pasillos de canal 7 se habla de que Teletica le está apostando con todo a Mira quién baila (MQB) y hasta se rumora que una de las estrellas que participaría en el programa sería el youtuber Diego Bravo.

Las intenciones de la televisora del trencito son perseguir con MQB el mismo éxito de DWTS, que se convirtió en uno de los programas favoritos de los costarricenses y por donde desfilaron como participantes exdiputados, exfutbolistas, diplomáticos, estrellas de la televisión internacional y, por supuesto, los famositicos.

Vivian Peraza escribió en inglés "muy pronto" al mostrar los avances en la construcción de la escenografía para el nuevo programa de baile de canal 7. (Instagram)

La primera vez que canal 7 transmitió DWTS fue en el 2014 cuando se coronó campeón el comediante Alex Costa; mientras que la última temporada se transmitió en el 2022 y resultó ganadora la actriz de “Yo soy Betty, la fea”, Lorna Cepeda.

Durante ese tiempo, Teletica Formatos produjo siete temporadas de DWTS, pues en los años 2020 y 2021 (época de pandemia), el canal no produjo el gustado show de baile de salón.

