Teletica alista un programa de baile y pareciera que Dancing With the Stars quedará en el olvido

El famoso trencito de Teletica viene bien cargado para esta segunda mitad del año, con nuevos programas que entrarán a la programación en pocos días o semanas, incluido uno de baile que no sería precisamente Dancing With the Stars.

A mediados de semana, canal 7 confirmó que a partir del 5 de agosto, a las 4:30 de la tarde, transmitirán de lunes a viernes el programa de chismes faranduleros La mesa caliente, presentado por la tica Verónica Bastos, pero no es lo único.

24/07/2024. Conferencia de prensa en Teletica por su nuevo programa: La mesa caliente con Veronica Bastos. Fotografía: Lilly Arce.

Esa misma semana, pero el miércoles 7 de agosto, a las 8 de la noche, la televisora de Sabana Oeste le dará la bienvenida a su programación a la primera temporada de El buscador en red, que será presentado por Édgar Silva.

La nueva producción del 7 consistirá en entrevistas que Silva les hará a varias personalidades del medio, entre las que están Keylor Navas y Debi Nova, según supo La Teja.

El programa del querido presentador guanacasteco es muy importante para el 7, pues completará la programación semanal del “primetime” del canal con pura producción costarricense.

7 días, ¿Quién quiere ser millonario?, 7 Estrellas y Los viernes de comedia, son las producciones nacionales que están al aire el resto de los días a las 8 de la noche.

Asimismo, ya la televisora está transformando su estudio Marco Picado para el nuevo programa que pondrán al aire para las noches de los domingos, a partir de setiembre.

Édgar Silva (Cortesía Teletica)

Se dice que esa producción tiene que ver con baile, por lo que muchos piensan que se trataría de Dancing with the Stars, un formato ya conocido en el canal; sin embargo, en los pasillos de la televisora se rumora que la competencia de meneos cambiará por otra con un formato similar, pero de otra casa productora.

“Mira quién baila” sería el formato de baile al que Teletica le estaría apostando este año, y que también echa mano de famosos para ponerlos a mover el esqueleto.

Esas producciones se suman a las ya tradicionales para diciembre, como lo son El Chinamo y las transmisiones de toros que este año serán desde Pedregal y no desde Palmares.

Así que el 7 parece estar bien armado para los pocos meses que quedan del 2024.