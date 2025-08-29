Video: Ítalo Marenco metió las patas por primera vez en Teletica

Ítalo Marenco en Teletica (instagram/Tomada de Instagram)

Ítalo Marenco no ha empezado de forma oficial su nueva etapa en Teletica y ya empezó a jalarse tortas.

Desde que renunció a Repretel el presentador se ha visto mucho en De Boca en Boca y este jueves tuvo una participación especial que terminó mal para una pareja.

Él se fue a grabar una nota para el programa de farándula al mercado Central y sin querer captaron una pareja igual que en el concierto de Coldplay, escapados.

Hace unas semanas, unos amantes empresarios se volvieron virales a nivel mundial tras ir al concierto de la famosa banda y esconderse al ser captados por la kiss cam, algo parecido a lo que le pasó a la pareja que se encontró Marenco.

En el corto clip que él mismo compartió, se ve que cuando llega a entrevistar a una pareja que está comiendo en una esquina, ambos bajan la cabeza y se esconden.

Ítalo Marenco quemó a pareja tica al estilo kiss cam de Colplay en el Mercado Central

“Vamos a ver cómo está la cosa, porque yo veo que se están engaletando en la esquina. ¿Cómo está, mamita, todo bien? Mi amor, pero está rojititica, Dios mío, pasen algo para hacerle viento. ¿Por qué se me esconde? Mejor dejémolos, esto es amor prohibido, versión mercado", mencionó divertido.

Él compartió el momento en sus redes sociales y lo comparó con lo que pasó en el concierto de Coldplay.

“Cosas que pasan en vivo. Momento Coldplay, versión mercado Central”, compartió.

