Repretel tomó esta decisión con plaza de presentador que dejó Ítalo Marenco en Giros

Charlyn López, Rafa Pérez y Maricrís Rodríguez se mantendrán como presentadores estelares de Giros. Fotografía: Cortesía Repretel. (Cortesía Repretel/Cortesía Repretel)

Desde que Ítalo Marenco renunció a Repretel, el pasado 1 de agosto, muchos nombres comenzaron a sonar para ocupar la vacante que dejaba el galán en el equipo de presentadores de Giros.

Omar Cascante, Andrés Zamora (Padre Mix), Federico “Kiko” Robles, José Miguel Cruz, Julio Solís (de Canal 8), Sergio González y hasta Víctor Carvajal, fueron algunas de las apuestas del público para llenar la plaza de la revista matutina de canal 6.

La Teja sabe que Repretel, incluso, conversó con algunos de ellos y en su momento les propuso el proyecto; sin embargo, como dicen, todos quedaron “viendo pa’l ciprés”.

El lunes en la noche, la televisora de La Uruca anunció a Diego Vargas (El Mochilero de Las Historias) y Alejandro Coto (de Deportes Repretel) como los nuevos fichajes de Giros; sin embargo, no especificó si ellos asumirían o no las funciones de Marenco.

Un día después de esos anuncios y del debut de Vargas en el programa, La Teja conversó con la directora y productora de Giros, doña Yamileth Guido, quien habló de la decisión que tomó el canal con la plaza de Marenco.

Yamileth Guido, de blusa celeste, es la productora de Giros. Fotografía: Cortesía Repretel. (Instagram)

Solo tres

Además de la vacante de presentador, en el programa había otra para un periodista, ya que Carlos Láscarez renunció el 6 de agosto, una semana después de Ítalo Marenco.

“Eran dos plazas, diferentes las dos, pero al fin y al cabo puestos de trabajo. La empresa hizo un análisis de qué era lo que necesitaba el programa (Giros) y la conclusión a la que se llega es que se necesita más trabajo periodístico y estaban ellos dos (Diego y Alejandro) que tienen esas características y se optó por ellos”, mencionó doña Yamileth.

¿Se cierra la posibilidad de contratar un nuevo presentador para el programa?, preguntó La Teja a Guido.

“Sí, pero eso responde a un trasfondo y a una necesidad, no es porque se quiere hacer así”, respondió la productora al confirmar que el elenco estelar de presentadores del programa quedará conformado por Rafa Pérez, Charlyn López y Maricrís Rodríguez.

Eso sí, la experimentada productora no descartó que los nuevos fichajes del programa asuman labores de presentadores eventualmente.

“Había colegas interesados (en sumarse al programa), pero la empresa optó por darle las plazas a estos dos muchachos. Ellos tienen experiencia en trabajo de campo, en trabajo frente a cámaras y cumplían los requisitos de acuerdo a lo que se estableció como necesidad para el programa. Ambos llegan en calidad de periodistas-presentadores”, enfatizó.

Diego Vargas y Alejandro Coto son los nuevos fichajes de Giros. Fotografía: Cortesía Repretel. (Cortesía Repretel/Cortesía Repretel)

Feliz con los fichajes

Bajo esa figura, el programa será más dinámico y le permitirá innovar en algunos aspectos que no adelantó.

“La televisión tiene que avanzar con fórmulas novedosas y Giros ha sobrevivido por tantos años porque siempre se ha innovado”, recalcó.

Doña Yami, como le dicen en Repretel, aseguró que ella está muy feliz con la incorporación de Diego Vargas y Alejandro Coto a Giros, pues son personas muy comprometidas con el trabajo y bastante talentosas.

“Son muchachos muy trabajadores, que traen ideas interesantes para el programa y, además, son excelentes compañeros”, refirió.

También le consultamos a Guido lo que piensa de tener en el equipo a una pareja de esposos, ya que Melissa Umaña, la esposa de El Mochilero, lleva años de ser periodista y reportera de Giros.

“Lo veo muy normal porque nosotros aquí somos muy disciplinados y cada periodista tiene sus fuentes y sus temáticas y llevan responsabilidades independientes, entonces no tendría por qué interferir (la relación entre ellos)”, mencionó.

También nos aseguró que ese tema de que Melissa y Diego son esposos, no fue ni siquiera considerado en la decisión del canal “porque los conocemos bastante”.

Vargas debutó en el programa el martes 2 de setiembre, por lo que ya el matrimonio experimenta la etapa de ser esposos y compañeros de trabajo a la vez.

Respecto a la llegada de Alejandro Coto, Guido aclaró que se programó para el lunes 8 de setiembre porque él tenía compromisos de trabajo en Deportes Repretel para estos días.

Ítalo Marenco apareció por última vez en Giros el jueves 14 de agosto. Fotografía: Cortesía Repretel. (Cortesía Repretel/Cortesía Repretel)

Sobre Ítalo Marenco

Yamileth Guido también habló de lo que han sido estos 15 días de Giros sin la presencia de Ítalo Marenco, quien apareció por última vez en el programa el jueves 14 de agosto.

Reconoció que algunas señoras se han quejado por la salida del galán, pero dijo que es parte de la transición.

“A él lo queremos mucho, pero nosotros ya estamos en realidades absolutamente diferentes y no podemos pensar en que ya no está. Nuestras energías están ahora enfocadas en el programa y en ofrecerle al televidente siempre contenido variado, bonito, interesante y nuevo. Sí ha hecho falta (Ítalo), claro que sí; su simpatía hace falta, pero la gente busca un programa por su contenido y aquello útil e interesante que le den”.

Y como se sabe que el vagón definitivo de Ítalo Marenco en Teletica será Buen día, principal competidor de Giros, le preguntamos a doña Yamileth si considera que eso le puede “robar” audiencia a canal 6. Ítalo actualmente es ficha de canal 7 para Mira quién baila.

“Confiamos mucho en nuestro contenido y trabajamos mucho para ofrecerle al televidente buen contenido; que sean los ciudadanos y las audiencias las que decidan, pero nosotros vamos muy seguros en el camino”, remató.