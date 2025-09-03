Periodista de Giros despide a su esposo de Las Historias de Repretel con romántico mensaje

Melissa Umaña y Diego Vargas, periodistas de Repretel, se casaron el 29 de marzo de 2025. Fotografía: Instagram Melissa Umaña. (redes/Instagram)

La periodista de Giros, Melissa Umaña, dedicó un romántico mensaje a su esposo, Diego Vargas, al despedir al comunicador del programa Las Historias, de Repretel, donde trabajó durante 15 años.

Vargas –el famoso Mochilero– dejó este lunes el espacio de canal 11 para integrarse al equipo periodístico de Giros a partir de este 2 de setiembre, como parte de unos ajustes que hizo la televisora tras la salida de Ítalo Marenco y Carlos Láscarez de la revista matutina del 6, hace unas semanas.

Repretel anunció los cambios este lunes al filo de las 10 de la noche y tras hacerse pública la noticia, Meli recurrió a sus redes sociales para sorprender a su marido, quien ahora también será su compañero de trabajo.

Umaña y Vargas se casaron el 29 de marzo pasado en Pérez Zeledón, sellando una relación amorosa de mucho tiempo.

“Mi esposo precioso, muy orgullosa por el trabajo que hizo por años (en Las Historias). El Mochilero más carismático, noble y simpático. Apasionado por su trabajo y cariñoso y paciente con sus compañeros y entrevistados”, escribió Melissa en una historia de Instagram.

Diego Vargas se integró este martes a Giros. Fotografía: Captura. (redes/Instagram)

“Fueron años maravillosos donde nadie le quita lo bailado. Se cierra un capítulo y se abre otro donde estoy segura que también va a brillar”, agregó la simpática comunicadora, quien lleva años trabajando en Giros.

Tras la sorpresa de su media naranja, Diego reaccionó en redes. “¡Qué lindo tener una esposa así!”, comentó el Mochilero la publicación de su esposa.

Melissa Umaña y Diego Vargas se pusieron románticos en redes. Fotografía: Instagram Diego Vargas. (Instagram/Instagram)

Además de Diego Vargas, Repretel también confirmó que el periodista y productor Alejandro Coto, figura de Deportes Repretel, se unirá a su equipo de reporteros el lunes 8 de setiembre.